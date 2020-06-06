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Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть

20:11 06.06.2020, Елена Белоусова, Алина Бурова Фото: Елены Белоусовой, Алины Буровой
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«Курьер. Среда. Бердск» побывал в «Ленте», «Быстрономе», «Продсибе», «Ярче», «Магните», «Пятерочке», Fix Price «Сантимо» и проверил наличие бесплатных масок и антисептиков. Во всех ли были средства защиты для покупателей?

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
Вход без масок в магазины запрещен
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть

Просим помочь тем, кому нечего есть в эпоху коронавируса. Читатели kurer-sreda.ru помогли 33 семьям БердскаНа основании каких законов должны ходить в масках в магазинах и кто их должен покупать для жителей Новосибирска и Бердска? РазъясняемЕщё 1483 новостей

Пандемия коронавируса продолжается. Новосибирская область до 30 июня 2020 года живет в режиме самоизоляции. По постановлению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, выходить на улицу можно только ради работы, в экстренных случаях, ради выгула животного или ради похода в магазин. При этом, выйдя за порог, жители региона должны надеть маску. Кроме того, без маски не впускают в магазины Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» провел собственный рейд: мы прошлись по супермаркетам, чтобы узнать, насколько магазины обеспечены дезинфицирующими средствами. Как они заботятся о том, чтобы снабдить покупателей — антисептиком  для рук, масками, перчатками.

Магазины оповещают покупателей о введении масочного режима несколькими способами: устанавливают информационные стенды, применяют громкую связь, при необходимости о режиме посетителям напоминает персонал магазинов. Действует требование соблюдения дистанции между покупателями, продавцы носят перчатки и маски.

Корреспонденты «Курьер. Среда. Бердск» побывали в 8 магазинах сетей  «Лента», «Быстроном», «Продсиб», «Ярч», «Магнит», «Пятерочка», Fix Price «Сантимо». Признаемся, что посетили магазины — центра. А наши читатели могу рассказать о магазинах Микрорайона в комментариях. Или прислать фото обеспеченности защитными средствами магазинов других районов — на bkurer@mail.ru.

У читателей уже неоднократно возникал вопрос — кто должен обеспечить масками при походе в магазин. Владелец сети ли сам клиент? Государство?

— Государство не обязано обеспечить бесплатно масками. Мы обязаны обеспечить доступностью масок для приобретения. Основание — постановление губернатора региона о введении масочного режима. Сейчас маски есть в аптеках и магазинах. В некоторых магазинах они предоставляются бесплатно, — ответила на эти вопросы заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в Бердске   вице-мэр Бердска Жанна Шурова.

Обеспечение дезсредствами в супермаркете «Продсиб»

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В супермаркете «Продсиб» есть антисептик для рук и маски

В магазине «Продсиб» в ТЦ «Форум» на входе на столике стоит антисептик и одноразовые маски. Сотрудники магазина просят посетителей на входе надеть маску. Все посетители и работники в масках.

В магазине «Продсиб» в ТЦ «Форум» на ул.Ленина многоразовую повязку от пыли можно купить за 59 рублей, маску гигиеническую многоразовую за 50 рублей. А вот маска одноразовая трехслойная стоит 20 рублей.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
Сотрудники «Продсиба» в масках и перчатках

Обеспечение дезсредствами в супермаркете «Ярче!» , ул.Ленина, 47

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В супермаркете «Ярче!» есть антисептик для рук. Привязан, чтобы не утащили

В супермаркете «Ярче!» на ул.Ленина, 47 можно обработать руки антисептиком. Масок нет, как бесплатных, так и в продаже. Персонал в масках, посетители тоже.

Обеспечение дезсредствами в супермаркете «Лента», ул. Комсомольская, 15

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В супермаркете «Лента» санитайзер для рук

Супермаркет «Лента» выгодно отличается от остальных. Вместо бутылочки с пульверизатором в супермаркете-санитайзер. Прохладный антисептик не только обеззараживает, но и освежает. На входе лежат бесплатные маски. Персонал также на высоте. Сотрудники не только в масках, но и защитных очках.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
Сотрудники «Ленты» в масках и очках

Обеспечение дезредствами в магазине «Монетка», ул. Комсомольская, 34 А

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Монетке» на входе антисептик для рук

В магазине «Монетка» посетители на входе надевают личные маски и обрабатывают руки антисептиком и проходят в зал. Сотрудники магазин выкладывают товар в масках и в перчатках. Флакон с антисептиком привязан, чтобы не стащили ушлые покупатели.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Монетке» весь персонал в масках

Обеспечение дезсредствами в магазине «Fix Price», ул. Ленина, 54

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Fix Price» средство для дезинфекции рук. Привязан

Кассиры на кассе просят посетителей надеть маски. Все сотрудники магазина в масках и в перчатках. В  «Fix Price»по ул. Ленина, 54 висит объявление,  сообщающее, что здесь можно обработать руки дезинфицирующим раствором. Масок бесплатных нет. Индивидуальные средства защиты можно приобрести на кассе за 5 штук — 145 рублей.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Fix Price» все сотрудники в масках

Обеспечение дезсредствами в магазине «Пятерочка» ул. Ленина, 67А

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Пятерочке» антисептик на кассе

В магазине «Пятерочка» ул. Ленина, 67А возле кассы стоит антисептик для обработки рук, бесплатных масок нет. Индивидуальных средств защиты нет и в продаже.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Пятерочке» все сотрудники в масках и перчатках

Обеспечение дезсредствами в супермаркете «Сантимо», ул.Первомайская, 12

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Сантимо» на входе антисептик и перчатки

В магазине «Сантимо» на ул. Первомайской, 12 одна гигиеническая маска стоит 29 рублей. Это единственное место в Бердске, где «Курьер. Среда. Бердск»встретил маски для детей. Для мальчиков с машинками, для девочек с зайчиками по 75 рублей за штуку.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
Сотрудники «Сантимо» в масках и перчатках

Обеспечение дезредствами в супермаркете «Магнит», ул. Первомайская, 19

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В супермаркете «Магнит» есть средство для обработки рук

Сотрудники супермаркета «Магнит», расположенного на улице Первомайская, 19, рассказали о введении входного масочного контроля. Тем посетителям, у которых нет средств индивидуальной защиты с собой, им предлагают воспользоваться бесплатной одноразовой маской, которые расположены около кассы. Также на входе установлен флакон с антисептиком, где каждый желающий может обработать руки.

Обеспечение дезсредствами в магазине «Быстроном», ул. Ленина, 6/1

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Быстрономе» есть антисептик и перчатки

При входе в магазин «Быстроном» в ТРЦ «Астор», на ул. Ленина, 6/1 покупатель может надеть одноразовые перчатки. Также имеется антисептик.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Быстрономе» продавцы и покупатели в масках

Обеспечение дезсредствами в магазине » Мария-Ра», ул.Ленина, 20

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
Магазин » Мария-Ра», ул.Ленина, 20

В арсенале торговой сети «Мария-Ра» (в частности, по ул. Ленина,20) имеется антисептик, одноразовые маски.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Мария- Ра» есть антисептик для рук
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От редакции

Надеваете маску в магазине?

Аноним, 06 июня 2020 21:15
НВР:
Да!

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