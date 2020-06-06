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Обманули с выплатами на 300 млн рублей «за коронавирус» свыше 6000 медиков по всей Сибири

13:24 06.06.2020 Фото: Минздрав НСО
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В сибирских регионах благодаря прокурорскому вмешательству восстановлены права медицинских и иных работников на получение стимулирующих выплат.

Обманули с выплатами на 300 млн рублей за коронавирус свыше 6000 медиков по всей Сибири
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Обманули с выплатами на 300 млн рублей за коронавирус свыше 6000 медиков по всей Сибири

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В Сибирском федеральном округе прокуроры во исполнение поручения Генерального прокурора России Игоря Краснова уделяют пристальное внимание вопросам соблюдения порядка и условий осуществления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19).

В результате прокурорского вмешательства защищены права более шести тысяч медицинских работников, осуществлены выплаты на сумму свыше 300 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Так, в Республике Хакасия опротестованы нормативные акты об осуществлении выплат стимулирующего характера, не отвечающие требованиям закона ввиду невключения в перечень должностей медработников, относящихся к среднему и младшему медперсоналу, участвующих в оказании медицинской помощи и обеспечивающих условия для оказания первичной медико-санитарной помощи.

В Алтайском крае защищены права медсестер и младшего медицинского персонала, которым неверно определен размер стимулирующих выплат либо не произведена их выплата.

В Красноярском крае, Омской области прокуроры реагировали на факты незаконного удержания с медицинских работников налога на доходы физических лиц с выплат стимулирующего характера.

Работа по защите прав медицинских и иных работников продолжается.

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