Выявили 68 зараженных COVID-19 в Бердске на 6 июня. 127 человек — с подозрением на коронавирус

Среди подозрительных — 40 детей. За последние сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бердске не зарегистрировано. Жертв нет.

Выявили коронавирус у 68 бердчан на 6 июня за все время пандемии

По данным оперативного штаба, на 6 июня в Бердске под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 127 человек, в том числе 40 детей. По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 113 бердчанами, сами обратились 14 человек. Состояние всех, находящихся под наблюдением, удовлетворительное.

За последние сутки 6 горожан сняты с коронавирусного учета, 13 приняли на учет.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе, за сутки на 6 июня в городе не выявили новых пациентов с положительным тестом на COVID-19. Таким образом, всего заразились коронавирусной инфекцией 68 человек. Выписали с начала пандемии 23 выздоровевших бердчан.

Смертельных случаев от коронавируса в Бердске зафиксировано.