06.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Выявили 68 зараженных COVID-19 в Бердске на 6 июня. 127 человек — с подозрением на коронавирус

09:40 06.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: .pexels.com
0

Среди подозрительных — 40 детей. За последние сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бердске не зарегистрировано. Жертв нет.

Выявили 68 зараженных COVID 19 в Бердске на 6 июня. 127 человек с подозрением на коронавирус
Выявили коронавирус у 68 бердчан на 6 июня за все время пандемии

По данным оперативного штаба, на 6 июня в Бердске под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 127 человек, в том числе 40 детей. По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 113 бердчанами, сами обратились 14 человек. Состояние всех, находящихся под наблюдением, удовлетворительное.

За последние сутки 6 горожан сняты с коронавирусного учета, 13 приняли на учет.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе, за сутки на 6 июня в городе не выявили новых пациентов с положительным тестом на COVID-19. Таким образом, всего заразились коронавирусной инфекцией 68 человек. Выписали с начала пандемии 23 выздоровевших бердчан.

Смертельных случаев от коронавируса в Бердске зафиксировано.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПасмурная и прохладная погода при +15 градусах ожидает Бердск 6 июня
09:59 06-06-2020
Пасмурная и прохладная погода при +15 градусах ожидает Бердск 6 июня
БердскВыявили 68 зараженных COVID-19 в Бердске на 6 июня. 127 человек - с подозрением на коронавирус
09:40 06-06-2020
Выявили 68 зараженных COVID-19 в Бердске на 6 июня. 127 человек - с подозрением на коронавирус
Родительская суббота перед Троицей 6 июня 2020 года: Традиции этого поминального дня 2
09:40 06-06-2020
Родительская суббота перед Троицей 6 июня 2020 года: Традиции этого поминального дня
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 64
23:12 05-06-2020
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
Молитва на поминовение усопших на Троицкую родительскую субботу в 2020 году 3
23:05 05-06-2020
Молитва на поминовение усопших на Троицкую родительскую субботу в 2020 году
БердскЕсли меня ненавидит мой ребенок, что делать? Отвечает психотерапевт Тарас Иващенко 1
23:00 05-06-2020
Если меня ненавидит мой ребенок, что делать? Отвечает психотерапевт Тарас Иващенко
NASA предупреждает: 6 июня 2020 года потенциально опасный огромный астероид 2002 NN4 будет пересекать траекторию Земли 2
23:00 05-06-2020
NASA предупреждает: 6 июня 2020 года потенциально опасный огромный астероид 2002 NN4 будет пересекать траекторию Земли
БердскМаску вы обязаны купить: Около 7 тыс. рублей на защиту от COVID-19 в месяц потратит семья из 2 человек в Бердске. Цена штуки от 20 до 175 рублей 8
22:50 05-06-2020
Маску вы обязаны купить: Около 7 тыс. рублей на защиту от COVID-19 в месяц потратит семья из 2 человек в Бердске. Цена штуки от 20 до 175 рублей
Кого из усопших нужно обязательно помянуть 6 июня в Троицкую родительскую субботу 4
22:43 05-06-2020
Кого из усопших нужно обязательно помянуть 6 июня в Троицкую родительскую субботу
Бердск"Это вызов для меня": новый директор КБУ Олег Новичонок хочет предугадать ожидания жителей Бердска 25
22:33 05-06-2020