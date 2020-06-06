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Где живут зараженные коронавирусом в Новосибирской области на 6 июня. Плюс 1 район

15:48 06.06.2020 Фото: pexels.com
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Всего в регионе 27 территорий охвачены коронавирусной инфекцией.Всего в регионе – 3441 случай заражения коронавирусом. В том числе 216 детей. 1356 человек выписаны с выздоровлением, 40 пациентов скончались.

Где живут зараженные коронавирусом в Новосибирской области на 6 июня. Плюс 1 район
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где живут зараженные коронавирусом в Новосибирской области на 6 июня. Плюс 1 район

Умерли от коронавируса женщина 78 лет и мужчина 79 лет за сутки на 6 июня в Новосибирской области. Всего 40 погибших в регионеДержится на 17-м месте по числу зараженных COVID-19 в России на 6 июня Новосибирская область. Список регионовЕщё 1482 новостей

Коронавирусная инфекция шагает по Новосибирской области. На утро 6 июня она обнаружена в пяти городах — Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. И в 22 районах области — Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском районах.

По данным регионального оперштаба, на вечер 5 июня в Новосибирской области 3334 человека заразились коронавирусной инфекцией.

187 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ, сообщили в оперативном штабе в пятницу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние сутки на 6 июня не выявлено новых заболевших в Бердске. Всего в городе диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен 68 пациентам.

За сутки в регионе прибавилось число заразившихся и умерших, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Выявили COVID-19 еще у 107 человек за сутки на 6 июня в Новосибирской области. Всего в регионе  3441 случай заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 1 846 жителей области, 19 156 человек сняты с наблюдения. За сутки выписаны с выздоровлением 50 человек с коронавирусной инфекцией. Всего 1356 человек выписаны с выздоровлением. За последние сутки скончались еще двое, всего — 40 пациентов умерли.

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