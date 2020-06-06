Умерли от коронавируса женщина 78 лет и мужчина 79 лет за сутки на 6 июня в Новосибирской области. Всего 40 погибших в регионе

В Бердске не зафиксировано летальных случаев коронавирусных больных. В отделениях реанимации находятся 37 человек с коронавирусом. На аппарате ИВЛ – 10 тяжелых пациентов. Всего в Новосибирской области провели 132 319 тестов на коронавирус.

В отделениях реанимации новосибирских больниц находятся 37 человек

По данным оперативного штаба, на утро 6 июня в Новосибирской области за сутки зафиксировано 107 новых случаев COVID-19, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». 50 пациентов выздоровели. 2 человека скончались: женщина в возрасте 78 лет и мужчина в возрасте 79 лет.

Всего в регионе – 3441 случай заражения коронавирусом. В том числе 216 детей. 1356 человек выписаны с выздоровлением, 40 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 506.

219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области провели 132 319 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 846 жителей области, 19 156 человек сняты с наблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 68 случаев коронавируса выявили в Бердске с начала пандемии. За последние сутки на 6 июня новых зараженных не зарегистрировано. Смертей от коронавирусной инфекции в Бердске не было.