Пять выплат и доплат для пенсионеров в июне 2020 года

В 2020 году получить страховую пенсию могут мужчины 60,5 лет и женщины 55,5 лет. Им необходимо наличие 11 лет трудового стажа и 18,6 ИПК на счете.

Пенсионный фонд обнародовал, кому из пенсионеров и какие выплаты полагаются в июне

В ПФР напомнили о выплатах, которые полагаются пожилым гражданам. Предоставляют их по личному заявлению. Выплаты предусмотрены ежемесячные и единовременные.

Страховая пенсия

Пожилые граждане по достижении пенсионного возраста имеют право на получение страховой пенсии. Ее оформляют при достаточном количестве трудового стажа и пенсионных баллов. В 2020 году получить страховую пенсию могут мужчины 60,5 лет и женщины 55,5 лет. Им необходимо наличие 11 лет трудового стажа и 18,6 ИПК на счете.

Единовременная выплата и накопительная часть пенсии

Некоторым работодатели своим сотрудникам добровольно перечисляют дополнительные страховые взносы. Они накапливаются на личных счетах. При выходе на пенсию денежные средства можно получить. Если накопленная сумма не велика, ее выплатят единовременно всю. При существенных накоплениях, перечисления ежемесячные. Переводят их вместе с пенсией, пока все средства на счете не закончатся.

Социальная пенсия

По достижению пенсионного возраста полагается предоставление страховой пенсии, но только при наличии достаточного трудового стажа и пенсионных баллов. Если к моменту оформления пенсии необходимое их количество не набрано, срок оформления сдвигают. И так пока гражданин не наберет нужное количество стажа и ИПК. Если через пять лет после наступления пенсионного возраста необходимые условия для назначения страховой пенсии не выполнены, гражданину устанавливают социальную пенсию.

Социальные доплаты

Если назначенная пенсия не достигает величины прожиточного минимума в регионе проживания, к ней полагается доплата, которая нивелирует разницу.

Доплаты есть двух видов:

Региональные. Назначают, если пенсия ниже ПМ в регионе, но выше федерального уровня.

Федеральные. Устанавливают, если пенсия ниже федерального ПМ. Дополнительное материальное обеспечение к пенсии Определенные категории пенсионеров могут рассчитывать на получение ежемесячной доплаты к пенсии. Размер ее составляет от 500 до 1 тыс. руб.

Кто может получить доплату:

Участники ВОВ.

Инвалиды, получившие травму или заболевание, приведшее к инвалидности в период несения боевой службы.

Бывшие малолетние узники концлагерей.

Вдовы, погибших военнослужащих.

ЕДВ и НСУ

Ежемесячная денежная выплата полагается льготным категориям:

Ветеранам ВОВ.

Инвалидам.

Чернобыльцам.

Ветеранам боевых действий и т. д.

Полный список можно найти на сайте ПФР.

Размер ЕДВ для разных категорий отличается. Величина НСУ в 2020 году для всех льготников составляет 1 тыс. 155 руб. 06 коп. НСУ можно получить деньгами или набором услуг на выбор получателя.