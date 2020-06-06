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Серьезное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Казахстане. О жертвах и разрушениях пока не сообщают

12:03 06.06.2020 Фото: Википедии
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Глубина залегания очага — 25 км. Подземные толчки ощущались в нескольких областях. Департамент по ЧС Алматинской области оповестил местные исполнительные органы, полицию, прокуратуру и другие организации для уточнения обстановки.

Серьезное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Казахстане. О жертвах и разрушениях пока не сообщают
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощутили жители областного центра — Талдыкоргана — и крупнейшего города страны — Алма-Аты, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, сообщила пресс-служба регионального департамента по ЧС в субботу, 6 июня.

По данным ведомства, подземные толчки зафиксированы в 06.10 местного времени (03.10 мск).

«Эпицентр землетрясения расположен в 244 км на северо-восток от г. Алматы, в горной местности, на территории Ескельдинского района. Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 6.2», — говорится в сообщении.

Глубина залегания очага — 25 километров. Подземные толчки ощущались в Талдыкоргане силой четыре балла по шкале МSК-64, в Алма-Ате — силой около двух баллов.

Департамент по ЧС Алматинской области оповестил местные исполнительные органы, департамент полиции, прокуратура, Казселезащиту и другие организации для уточнения обстановки.

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