Изнасилованную и убитую 12-летнюю девочку нашли в колодце в Красноярском крае. СК снял видео с задержанным вероятным педофилом

25-летнему местному жителю предъявили обвинение по тремя тяжким статьям. Он признался в содеянном. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении чиновников, которые знали, что семья ребенка находится в социально-опасной ситуации, но ничего не предприняли.

Задержанный дал признательные показания, и был заключен под стражу

В Красноярском крае местному жителю предъявлено обвинение в преступлении в отношении ребенка, а также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц центра социального обслуживания населения. Об этом в пятницу сообщали в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 30 мая 2020 года по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки, проживавшей в селе Нижняя Коя Шушенского района по ч. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). 1 июня было обнаружено тело девочки со следами насилия. В этот же день по горячим следам был задержан 25-летний местный житель, который дал признательные показания, и был заключен под стражу.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование малолетней), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней), и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней).

Также возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц местного центра социального обслуживания населения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По предварительной версии следствия, работники центра зная, что семья погибшей девочки была признана находящейся в социально-опасном состоянии, не должным образом и несвоевременно исполнили свои обязанности по проведению профилактической работы, что послужило причиной совершения особо тяжкого преступления в отношении ребенка.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители села давно жалуются на то, что их терроризирует банда психически больных подростков. На сходе они поставили власти ультиматум, требуя защитить их. Тело девочки нашли в пожарном резервуаре глубиной 3 метра. Двое суток ее искали как без вести пропавшую.