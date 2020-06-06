06.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Изнасилованную и убитую 12-летнюю девочку нашли в колодце в Красноярском крае. СК снял видео с задержанным вероятным педофилом

12:58 06.06.2020 Фото: СКР
0

25-летнему местному жителю предъявили обвинение по тремя тяжким статьям. Он признался в содеянном. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении чиновников, которые знали, что семья ребенка находится в социально-опасной ситуации, но ничего не предприняли.

Изнасилованную и убитую 12 летнюю девочку нашли в колодце в Красноярском крае. СК снял видео с задержанным вероятным педофилом
Задержанный дал признательные показания, и был заключен под стражу

В Красноярском крае местному жителю предъявлено обвинение в преступлении в отношении ребенка, а также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц центра социального обслуживания населения. Об этом в пятницу сообщали в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 30 мая 2020 года по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки, проживавшей в селе Нижняя Коя Шушенского района по ч. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). 1 июня было обнаружено тело девочки со следами насилия. В этот же день по горячим следам был задержан 25-летний местный житель, который дал признательные показания, и был заключен под стражу.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование малолетней), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней), и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней).

Также возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц местного центра социального обслуживания населения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По предварительной версии следствия, работники центра зная, что семья погибшей девочки была признана находящейся в социально-опасном состоянии, не должным образом и несвоевременно исполнили свои обязанности по проведению профилактической работы, что послужило причиной совершения особо тяжкого преступления в отношении ребенка.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители села давно жалуются на то, что их терроризирует банда психически больных подростков. На сходе они поставили власти ультиматум, требуя защитить их. Тело девочки нашли в пожарном резервуаре глубиной 3 метра. Двое суток ее искали как без вести пропавшую.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не выйдет из тюрьмы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь? 3
15:08 06-06-2020
Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь?
Молитва на поминовение усопших на Троицкую родительскую субботу в 2020 году 4
15:03 06-06-2020
Молитва на поминовение усопших на Троицкую родительскую субботу в 2020 году
БердскЗаразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID-19 в стране
15:02 06-06-2020
Заразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID-19 в стране
"Отобрать" Курилы у России снова потребовала Япония. Торг здесь не уместен, заявили российские политики и дипломаты
14:50 06-06-2020
Почему обожают российскую колбасу в Китае? Потому что в ней есть мясо
14:30 06-06-2020
Почему обожают российскую колбасу в Китае? Потому что в ней есть мясо
БердскГде лечат зараженных COVID-19 в Новосибирской области? Список районных больниц
14:21 06-06-2020
Где лечат зараженных COVID-19 в Новосибирской области? Список районных больниц
Человечество в шоке: Свыше 6,7 млн людей заразились COVID-19 во всем мире на 6 июня. Скончались 398 тыс. человек
14:01 06-06-2020
Человечество в шоке: Свыше 6,7 млн людей заразились COVID-19 во всем мире на 6 июня. Скончались 398 тыс. человек
Какой алкоголь пьют в коронавирус на самоизоляции россияне?
13:51 06-06-2020
Какой алкоголь пьют в коронавирус на самоизоляции россияне?
БердскЗакатают Бердское шоссе специальным асфальтом по нацпроекту до осени 2020 года
13:39 06-06-2020
Закатают Бердское шоссе специальным асфальтом по нацпроекту до осени 2020 года
Обманули с выплатами на 300 млн рублей "за коронавирус" свыше 6000 медиков по всей Сибири
13:24 06-06-2020
Обманули с выплатами на 300 млн рублей