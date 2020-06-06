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Оправдал все ограничения в коронавирус Минюст: меры соразмерны угрозе

13:13 06.06.2020 Фото: pexels
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Все это делалось исключительно для защиты жизни и здоровья людей, а не для произвольного вмешательства в их личную жизнь.

Оправдал все ограничения в коронавирус Минюст: меры соразмерны угрозе
Минюст России оправдал все меры властей по борьбе с коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Оправдал все ограничения в коронавирус Минюст: меры соразмерны угрозе

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Министерство юстиции Российской Федерации завершило свое исследование практики применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением эпидемии коронавируса на территории России. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба министерства.

В министерстве напомнили, что 1 июня 2020 года по итогам координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору было дано поручение провести такое исследование.

По итогам исследования Минюст пришел к выводу, что те меры, которые были введены на территории России, в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы, были приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти и безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан. Эти меры были соразмерным угрозе распространения эпидемии коронавируса на территории России.

Минюст напоминает, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также практика органов Совета Европы предполагают, что органы государственной власти не просто обладают правом, но и под угрозой ответственности обязаны действовать наиболее эффективным образом для сохранения жизни людей. Такой же подход закреплен и в Конституции России.

Подчеркивается, что органы власти субъектов Федерации имели право устанавливать режим повышенной готовности и диктовать гражданам обязательные правила поведения при введении соответствующего режима. Все это делалось исключительно для защиты жизни и здоровья людей, а не для произвольного вмешательства в их личную жизнь.

При введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод, считают в Минюсте.

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