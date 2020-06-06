Закатают Бердское шоссе специальным асфальтом по нацпроекту до осени 2020 года

Этим летом завершат капитальный ремонт перекрестка Бердского шоссе и проспекта Строителей, а также на участке от Матвеевки до ООТ «пос. РМЗ». Жителям Бердска не придется стоять в пробках при поездке в Новосибирск.

Бердское шоссе отремонтируют в рамках нацпроекта с применением специально подобранной асфальтобетонной смеси

Для ремонта Бердского шоссе в областном центре используется специально подобранный состав асфальтобетонной смеси, отвечающий заданным требованиям нагрузки дороги и климатическим условиям региона – такая технология в Новосибирске применяется впервые. Ход работ по ремонту крупнейшей городской магистрали, которые проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в ночь на 5 июня проконтролировал глава регионального минтранса Анатолий Костылевский в ходе пресс-тура.

В ночь проведения мероприятия на участке от моста через реку Иня до остановки общественного транспорта «пос. РМЗ» Бердского шоссе начались работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси СП-22, выполненной по системе объемного проектирования Superpave (комплексная система проектирования составов асфальтобетонных смесей, с заданными эксплуатационными характеристиками покрытия с учетом транспортных нагрузок и климатических условий эксплуатации). Министр отметил, что эта система пришла к нам из-за рубежа и в Новосибирске применяется впервые – ожидается, что использование асфальтобетонной смеси, спроектированной по этой технологии, повысит износоустойчивость автодороги.

Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, также подобранная по системе объемного проектирования Superpave, будет применена и при устройстве верхнего слоя покрытия. Работы, связанные с дорожным покрытием, преимущественно ведутся в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилей. Помимо обновленного дорожного покрытия на этом участке ремонта Бердского шоссе будет нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком. Протяженность отремонтированного в рамках нацпроекта участка от моста через реку Иня до остановки общественного транспорта «пос. РМЗ» составит 1,76 км, площадь покрытия – 45 820 кв. м. Стоимость объекта по проекту составляет 81,9 млн рублей (средства федерального, областного и местного бюджетов). Завершение работ планируется до первого сентября 2020 года.

«Бердское шоссе очень четко подходит под критерии национального проекта, дорога здесь высокоинтенсивная, является вылетной магистралью, которая имеет агломерационный эффект. Здесь самая высокая интенсивность движения, поэтому обеспечить безопасный беспрепятственный проезд по шоссе стало важной задачей. В прошлом году проводился ремонт одного участка шоссе, а в этом году ремонтируется целых три. Таким образом, благодаря нацпроекту в этом году новый асфальт появится на протяженности всего Бердского шоссе – это порядка 11 км», – отметил Анатолий Костылевский.

Среди крупных объектов областного центра, работы на которых ведутся в этом году, – капитальный ремонт перекрестка Бердского шоссе и проспекта Строителей, ремонт Бердского шоссе на участке от Матвеевки до ООТ «пос. РМЗ», ремонт ул. Владимировской и ул. Большевистской, а также реконструкция вылетных магистралей (ул. Кедровой, ул. Гусинобродское шоссе, ул. 2-я Станционная).

В целом на сегодняшний день работы в рамках нацпроекта ведутся на 70 объектах (участках дорог) из 92, запланированных к реализации в этом году. В частности, продолжается реконструкции крупной региональной трассы Новосибирск-Кочки-Павлодар. Также будут отремонтированы трасса «Новосибирск-Сокур» в Мошковском районе и автомобильная дорога «М-52-Сузун» в Искитимском районе. Важной задачей этого года в рамках нацпроекта является продолжение строительства дорог, обеспечивающих транспортную доступность многофункциональной ледовой арены в г. Новосибирске.

Общая протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог в регионе в рамках национального проекта в этом году составит 179,8 км, а объем финансирования, предусмотренный региональным проектом «Дорожная сеть (Новосибирская область)» – 4 млрд 662,7 млн рублей. Из них 1 млрд 490 млн рублей – средства федерального бюджета, 2 млрд 394,4 млн рублей – средства областного бюджета, 778,3 млн рублей – средства местного бюджета. «С момента реализации федерального, а теперь и национального проекта на ремонт дорог в регионах направляется все больше средств. А это значит, что должен быть соответствующий спрос на качество выполняемых работ. Для этого в Новосибирской области на объектах нацпроекта работу подрядчиков контролируют независимый строительный контроль, специалисты минтранса, представители заказчика – мэрии г. Новосибирска и Территориального управления автомобильных дорог, а также специалисты ФКУ «Сибуправтодор», – подчеркнул министр. – Каждый вложенный в ремонт дорог рубль должен быть потрачен эффективно, чтобы водители чувствовали безопасность и комфорт».