06.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Какой алкоголь пьют в коронавирус на самоизоляции россияне?

13:51 06.06.2020 Фото: pixabay.com
0

На первом месте среди самых продаваемых горячительных напитков в период всероссийской изоляции оказалось пиво. Вместе с тем, в I квартале 2020 года число смертей от алкогольного отравления снизилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Какой алкоголь пьют в коронавирус на самоизоляции россияне?
Названы самые популярные алкогольные напитки в условиях пандемии
Сюжет: Алкоголизм
Какой алкоголь пьют в коронавирус на самоизоляции россияне?

Какой алкоголь пьют в коронавирус на самоизоляции россияне?Пиво и печень: чем полезно пиво, доказали ученыеЕщё 60 новостей

Специалисты компании «Такском» проанализировали фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и выяснили, какие алкогольные напитки россияне покупали чаще всего в этот период. Результаты исследования обнародовал RT.

На первом месте среди самых продаваемых алкогольных напитков в период всероссийской самоизоляции оказалось пиво. На втором — вино. Далее, как показали результаты исследования, идут водка, сидр и коньяк.

При этом аналитики отмечают, что в целом продажи алкоголя с марта по май 2020 года упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Падение продаж зафиксировано практически по всем категориям алкогольных напитков. Так, продажи шампанского снизились на 33%, текилы — на 30%, водки — на 26%.

Увеличение продаж аналитики отмечают только по сидру — прирост составил 3%.

Всего было проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.

Ранее стало известно, что в I квартале 2020 года число смертей от алкогольного отравления снизилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы стали пить больше на самоизоляции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь? 3
15:08 06-06-2020
Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь?
Молитва на поминовение усопших на Троицкую родительскую субботу в 2020 году 4
15:03 06-06-2020
Молитва на поминовение усопших на Троицкую родительскую субботу в 2020 году
БердскЗаразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID-19 в стране
15:02 06-06-2020
Заразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID-19 в стране
"Отобрать" Курилы у России снова потребовала Япония. Торг здесь не уместен, заявили российские политики и дипломаты
14:50 06-06-2020
Почему обожают российскую колбасу в Китае? Потому что в ней есть мясо
14:30 06-06-2020
Почему обожают российскую колбасу в Китае? Потому что в ней есть мясо
БердскГде лечат зараженных COVID-19 в Новосибирской области? Список районных больниц
14:21 06-06-2020
Где лечат зараженных COVID-19 в Новосибирской области? Список районных больниц
Человечество в шоке: Свыше 6,7 млн людей заразились COVID-19 во всем мире на 6 июня. Скончались 398 тыс. человек
14:01 06-06-2020
Человечество в шоке: Свыше 6,7 млн людей заразились COVID-19 во всем мире на 6 июня. Скончались 398 тыс. человек
Какой алкоголь пьют в коронавирус на самоизоляции россияне?
13:51 06-06-2020
Какой алкоголь пьют в коронавирус на самоизоляции россияне?
БердскЗакатают Бердское шоссе специальным асфальтом по нацпроекту до осени 2020 года
13:39 06-06-2020
Закатают Бердское шоссе специальным асфальтом по нацпроекту до осени 2020 года
Обманули с выплатами на 300 млн рублей "за коронавирус" свыше 6000 медиков по всей Сибири
13:24 06-06-2020
Обманули с выплатами на 300 млн рублей