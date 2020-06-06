Какой алкоголь пьют в коронавирус на самоизоляции россияне?

На первом месте среди самых продаваемых горячительных напитков в период всероссийской изоляции оказалось пиво. Вместе с тем, в I квартале 2020 года число смертей от алкогольного отравления снизилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Названы самые популярные алкогольные напитки в условиях пандемии

Специалисты компании «Такском» проанализировали фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и выяснили, какие алкогольные напитки россияне покупали чаще всего в этот период. Результаты исследования обнародовал RT.

На первом месте среди самых продаваемых алкогольных напитков в период всероссийской самоизоляции оказалось пиво. На втором — вино. Далее, как показали результаты исследования, идут водка, сидр и коньяк.

При этом аналитики отмечают, что в целом продажи алкоголя с марта по май 2020 года упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Падение продаж зафиксировано практически по всем категориям алкогольных напитков. Так, продажи шампанского снизились на 33%, текилы — на 30%, водки — на 26%.

Увеличение продаж аналитики отмечают только по сидру — прирост составил 3%.

Всего было проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.

Ранее стало известно, что в I квартале 2020 года число смертей от алкогольного отравления снизилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.