Человечество в шоке: Свыше 6,7 млн людей заразились COVID-19 во всем мире на 6 июня. Скончались 398 тыс. человек

128 893 подхватили коронавирус только за последние сутки. За это же время жертвами коронавирусной инфекции стали более 5000 жителей разных стран. В лидерах по больным и умершим — Американский регион.

Коронавирус убивает ежедневно тысячи человек на планете

В мире по состоянию на 6 июня 2020 зарегистрировано 6 761 166 подтверждённых случая (прирост за сутки 128 893 случаев; 1,98%), 397 987 летальных исхода (прирост за сутки 5 005; 1,27 . Об этом в субботу сообщил Роспотребнадзор.

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (3 231 678 и 72 848 соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (3357).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 05.06.2020 досмотрено 5 512 294 человека, за этот период выявлено 614 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 1 423 849 человек, по состоянию на 05.06.2020 под контролем остаются 314 541 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 544 обсерватора на 52 422 места, из них развернут 333 обсерватора на 36901 место, где размещено 14 248 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 05.06.2020 проведено 12 388 968 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.