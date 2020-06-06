06.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Где лечат зараженных COVID-19 в Новосибирской области? Список районных больниц

14:21 06.06.2020 Фото: pexels
0

62 ребенка с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус лежат в областной больнице №3. Из взрослых 1506 — в Новосибирске, 219 пациентов — в стационарах райболниц. В Бердске больных с коронавирусной инфекцией не лечат. Смотри список зараженных территорий.

Где лечат зараженных COVID 19 в Новосибирской области? Список районных больниц
Больных коронавирусом детей кладут в больницу №3 Новосибирска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где лечат зараженных COVID 19 в Новосибирской области? Список районных больниц

Заразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID-19 в странеГде лечат зараженных COVID-19 в Новосибирской области? Список районных больницЕщё 1481 новостей

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по данным оперативного штаба, на утро 6 июня в Новосибирской области за последние сутки зафиксировано 107 новых случаев COVID-19. 50 пациентов выздоровели. 2 человека скончались: женщина в возрасте 78 лет и мужчина в возрасте 79 лет.

Всего в регионе – 3441 случай заражения коронавирусом. В том числе 216 детей. 1356 человек выписаны с выздоровлением, 40 пациентов скончались. В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 506.

219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области провели 132 319 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 846 жителей области, 19 156 человек сняты с наблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 68 случаев коронавируса выявили в Бердске с начала пандемии. За последние сутки на 6 июня новых зараженных не зарегистрировано. Смертей от коронавирусной инфекции в Бердске не было. Не лежат в бердской ЦГБ коронавирусные больные.

Пациенты с COVID-19 на 6 июня за все время пандемии выявлены в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске и Оби, а также в 22 районах области: Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском.

27 территорий Новосибирской области хвачены коронавирусом.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В Новосибирске не хватает мест?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь? 3
15:08 06-06-2020
Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь?
Молитва на поминовение усопших на Троицкую родительскую субботу в 2020 году 4
15:03 06-06-2020
Молитва на поминовение усопших на Троицкую родительскую субботу в 2020 году
БердскЗаразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID-19 в стране
15:02 06-06-2020
Заразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID-19 в стране
"Отобрать" Курилы у России снова потребовала Япония. Торг здесь не уместен, заявили российские политики и дипломаты
14:50 06-06-2020
Почему обожают российскую колбасу в Китае? Потому что в ней есть мясо
14:30 06-06-2020
Почему обожают российскую колбасу в Китае? Потому что в ней есть мясо
БердскГде лечат зараженных COVID-19 в Новосибирской области? Список районных больниц
14:21 06-06-2020
Где лечат зараженных COVID-19 в Новосибирской области? Список районных больниц
Человечество в шоке: Свыше 6,7 млн людей заразились COVID-19 во всем мире на 6 июня. Скончались 398 тыс. человек
14:01 06-06-2020
Человечество в шоке: Свыше 6,7 млн людей заразились COVID-19 во всем мире на 6 июня. Скончались 398 тыс. человек
Какой алкоголь пьют в коронавирус на самоизоляции россияне?
13:51 06-06-2020
Какой алкоголь пьют в коронавирус на самоизоляции россияне?
БердскЗакатают Бердское шоссе специальным асфальтом по нацпроекту до осени 2020 года
13:39 06-06-2020
Закатают Бердское шоссе специальным асфальтом по нацпроекту до осени 2020 года
Обманули с выплатами на 300 млн рублей "за коронавирус" свыше 6000 медиков по всей Сибири
13:24 06-06-2020
Обманули с выплатами на 300 млн рублей