06.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Почему обожают российскую колбасу в Китае? Потому что в ней есть мясо

14:30 06.06.2020 Фото: pixabay.com
0

Затариться русской колбасой — один из видов туризма для жителей Поднебесной в приграничные районы России.

Почему обожают российскую колбасу в Китае? Потому что в ней есть мясо
СМИ рассказало, почему в Китае обожают российскую колбасу

Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной. Автор признается, что, когда разговор заходит о колбасе, сразу вспоминаются «невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы».

«…раз попробовав, вы никогда не забудете ее вкус», — подчеркивает автор.

В Китае есть много разных колбас, говорится в статье, однако они отличаются от российских — в последних все же больше мяса. Кроме того, оно жирнее и имеет ярко выраженный вкус, в то время, как почти вся такая китайская продукция сделана из постного мяса.

В колбасах, которые привыкли есть в Китае, содержится слишком много крахмала, а купить настоящую колбасу удается редко, добавляет автор. И покупка нескольких палок будет достаточно дорогой.

Кроме того, по его мнению, русская колбаса вкуснее из-за того, что в России едят больше мяса и меньше овощей и зелени.
«Поэтому они разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными», — говорится в статье.

Поэтому, когда китайцы путешествуют в приграничные с Россией зоны, они всегда стараются закупиться русской колбасой, заключает автор.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В русской колбасе есть мясо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь? 3
15:08 06-06-2020
Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь?
Молитва на поминовение усопших на Троицкую родительскую субботу в 2020 году 4
15:03 06-06-2020
Молитва на поминовение усопших на Троицкую родительскую субботу в 2020 году
БердскЗаразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID-19 в стране
15:02 06-06-2020
Заразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID-19 в стране
"Отобрать" Курилы у России снова потребовала Япония. Торг здесь не уместен, заявили российские политики и дипломаты
14:50 06-06-2020
Почему обожают российскую колбасу в Китае? Потому что в ней есть мясо
14:30 06-06-2020
Почему обожают российскую колбасу в Китае? Потому что в ней есть мясо
БердскГде лечат зараженных COVID-19 в Новосибирской области? Список районных больниц
14:21 06-06-2020
Где лечат зараженных COVID-19 в Новосибирской области? Список районных больниц
Человечество в шоке: Свыше 6,7 млн людей заразились COVID-19 во всем мире на 6 июня. Скончались 398 тыс. человек
14:01 06-06-2020
Человечество в шоке: Свыше 6,7 млн людей заразились COVID-19 во всем мире на 6 июня. Скончались 398 тыс. человек
Какой алкоголь пьют в коронавирус на самоизоляции россияне?
13:51 06-06-2020
Какой алкоголь пьют в коронавирус на самоизоляции россияне?
БердскЗакатают Бердское шоссе специальным асфальтом по нацпроекту до осени 2020 года
13:39 06-06-2020
Закатают Бердское шоссе специальным асфальтом по нацпроекту до осени 2020 года
Обманули с выплатами на 300 млн рублей "за коронавирус" свыше 6000 медиков по всей Сибири
13:24 06-06-2020
Обманули с выплатами на 300 млн рублей