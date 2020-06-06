Заразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID-19 в стране

Скончались за минусшие сутки 197 пациентов с коронавирусной инфекцией в российских больницах. Умерли за все время пандемии 5725 россиян.

В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек

За минувшие сутки на 6 июня в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом, 197 человек умерли, 8708 выписались из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

При этом у 3265 (36,9 процента) заболевание протекает без симптомов.

Новые случаи выявили в 84 регионах, больше всего их в Москве — 1992. Тем не менее в столице уже четвертый день подряд суточный прирост инфицированных составляет менее двух тысяч.

В Подмосковье зарегистрировали 758 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 347, в Нижегородской области — 321, Свердловской — 249, Ростовской — 212.

Меньше всего новых случаев в Севастополе — всего один, а в Чукотском автономном округе их пять.

Общее число заразившихся с начала эпидемии в России выросло до 458 689 человек. Умерли за все время 5725 пациентов, вылечились — 221 338.

В Бердске на 6 июня выявлено 68 зараженных коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболевших не было, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».