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Заразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID-19 в стране

15:02 06.06.2020 Фото: pexels.com
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Скончались за минусшие сутки 197 пациентов с коронавирусной инфекцией в российских больницах. Умерли за все время пандемии 5725 россиян.

Заразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID 19 в стране
В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID 19 в стране

Заразились коронавирусом 8855 человек в России за сутки на 6 июня. Всего выявлено 458 689 случаев COVID-19 в странеГде лечат зараженных COVID-19 в Новосибирской области? Список районных больницЕщё 1481 новостей

За минувшие сутки на 6 июня в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом, 197 человек умерли, 8708 выписались из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
При этом у 3265 (36,9 процента) заболевание протекает без симптомов.

Новые случаи выявили в 84 регионах, больше всего их в Москве — 1992. Тем не менее в столице уже четвертый день подряд суточный прирост инфицированных составляет менее двух тысяч.

В Подмосковье зарегистрировали 758 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 347, в Нижегородской области — 321, Свердловской — 249, Ростовской — 212.

Меньше всего новых случаев в Севастополе — всего один, а в Чукотском автономном округе их пять.
Общее число заразившихся с начала эпидемии в России выросло до 458 689 человек. Умерли за все время 5725 пациентов, вылечились — 221 338.

В Бердске на 6 июня выявлено 68 зараженных коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболевших не было, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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