Чем мазать лицо под маской для защиты кожи от бактерий? В чем опасность постоянного использования перчаток?

Мыть руки нужно разумно — после улицы, контакта с деньгами, но не постоянно, иначе защита будет нарушена.

По словам врача-косметолога Галины Каштановой, маску обязательно надо менять каждые два часа Лицо под маской можно обрабатывать мирамистином или пантотеновой кислотой, чтобы защитить кожу от бактерий, причем лучше использовать именно медицинские маски, а не тканевые, а также отдавать предпочтение перчаткам с тальком и увлажнять руки обычным кремом, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

По словам врача-косметолога Галины Каштановой, маску обязательно надо менять каждые два часа. К тому же она должна быть медицинской, а не тканевой, потому что на ткани скапливаются и размножаются микробы человека. Особенно это актуально для мужчин, отметила она.

«Если уж они носят какие-то тряпочные (маски — ред.), то их нужно регулярно проглаживать, по крайней мере … Ухаживать надо обязательно как обычно: умылся, обязательно лосьон и, может быть, протирать мирамистином зону под маской», — уточнила эксперт.

Большой проблемой ношение масок может стать для мальчиков подросткового возраста, если их кожа склонна к появлению прыщей, отметила эксперт. Им также нужно ухаживать за кожей как взрослым, и обратиться к специалисту, чтобы разобраться с причиной появления прыщей.

Каштанова отметила, что женщинам нужно поддерживать обычный уход за кожей и менять маску каждые два часа. Эксперт также обратила внимание, что постоянное ношение перчаток не сулит ничего хорошего: ладони потеют, нарушается экосистема рук.

Мыть руки нужно разумно — после улицы, контакта с деньгами, но не постоянно, иначе защита будет нарушена, пояснила она. «Помыл и тут же каким-нибудь детским кремом… самым простым, просто чтобы было увлажнение и мантия не уходила», — рассказала Каштанова.

По ее словам, перчатки лучше носить пореже, выбирать хирургические, с тальком, потому что необработанные перчатки способствуют потливости рук, создают среду для размножения микробов, грибов. Это может привести к обострению экзем, дерматита. Опылять необработанные перчатки можно, например, циндолом.

«Я не видел, чтобы было много обращений по поводу того, что из-за маски есть какие-то (проблемы с кожей — ред.) … обычно это у медицинских работников, которые длительное время находятся в специальных респираторах. Тут требуется как раз средство, которое восстанавливает кожный покров … пантотеновая кислота», — отметил главный внештатный специалист дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения города Москвы Николай Потекаев.