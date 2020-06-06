06.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Чем мазать лицо под маской для защиты кожи от бактерий? В чем опасность постоянного использования перчаток?

16:14 06.06.2020 Фото: pxhere.com
0

Мыть руки нужно разумно — после улицы, контакта с деньгами, но не постоянно, иначе защита будет нарушена.

Чем мазать лицо под маской для защиты кожи от бактерий? В чем опасность постоянного использования перчаток?
По словам врача-косметолога Галины Каштановой, маску обязательно надо менять каждые два часа
Лицо под маской можно обрабатывать мирамистином или пантотеновой кислотой, чтобы защитить кожу от бактерий, причем лучше использовать именно медицинские маски, а не тканевые, а также отдавать предпочтение перчаткам с тальком и увлажнять руки обычным кремом, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
По словам врача-косметолога Галины Каштановой, маску обязательно надо менять каждые два часа. К тому же она должна быть медицинской, а не тканевой, потому что на ткани скапливаются и размножаются микробы человека. Особенно это актуально для мужчин, отметила она.
«Если уж они носят какие-то тряпочные (маски — ред.), то их нужно регулярно проглаживать, по крайней мере … Ухаживать надо обязательно как обычно: умылся, обязательно лосьон и, может быть, протирать мирамистином зону под маской», — уточнила эксперт.
Большой проблемой ношение масок может стать для мальчиков подросткового возраста, если их кожа склонна к появлению прыщей, отметила эксперт. Им также нужно ухаживать за кожей как взрослым, и обратиться к специалисту, чтобы разобраться с причиной появления прыщей.
Каштанова отметила, что женщинам нужно поддерживать обычный уход за кожей и менять маску каждые два часа. Эксперт также обратила внимание, что постоянное ношение перчаток не сулит ничего хорошего: ладони потеют, нарушается экосистема рук.
Мыть руки нужно разумно — после улицы, контакта с деньгами, но не постоянно, иначе защита будет нарушена, пояснила она. «Помыл и тут же каким-нибудь детским кремом… самым простым, просто чтобы было увлажнение и мантия не уходила», — рассказала Каштанова.
По ее словам, перчатки лучше носить пореже, выбирать хирургические, с тальком, потому что необработанные перчатки способствуют потливости рук, создают среду для размножения микробов, грибов. Это может привести к обострению экзем, дерматита. Опылять необработанные перчатки можно, например, циндолом.
«Я не видел, чтобы было много обращений по поводу того, что из-за маски есть какие-то (проблемы с кожей — ред.) … обычно это у медицинских работников, которые длительное время находятся в специальных респираторах. Тут требуется как раз средство, которое восстанавливает кожный покров … пантотеновая кислота», — отметил главный внештатный специалист дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения города Москвы Николай Потекаев.
По его словам, если на коже появляется раздражение, причем не важно — от маски или любого другого предмета одежды — лучше всего смазывать кожу любым успокаивающим кремом, чаще всего, это крем, который содержит пантотеновую кислоту.
Источник: РИА Новости
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мажете лицо чем-нибудь, перед тем, как надеть маску?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Снег выпал на Алтае 5 июня. Сняли на видео и фото сугробы на дорогах
18:08 06-06-2020
Снег выпал на Алтае 5 июня. Сняли на видео и фото сугробы на дорогах
За что голосуем 1 июля 2020: полный текст поправок в Коституцию 4
18:01 06-06-2020
За что голосуем 1 июля 2020: полный текст поправок в Коституцию
Путина судят за угрозы убийством и захват в заложники жены-продавщицы в магазине Новосибирска
17:53 06-06-2020
Путина судят за угрозы убийством и захват в заложники жены-продавщицы в магазине Новосибирска
БердскУмерли от коронавируса женщина 78 лет и мужчина 79 лет за сутки на 6 июня в Новосибирской области. Всего 40 погибших в регионе 1
17:44 06-06-2020
Умерли от коронавируса женщина 78 лет и мужчина 79 лет за сутки на 6 июня в Новосибирской области. Всего 40 погибших в регионе
"Дайте еще борт!": Как ломятся россияне из США на родину из-за беспорядков, рассказала Захарова
17:36 06-06-2020
БердскВыявили 68 зараженных COVID-19 в Бердске на 6 июня. 127 человек - с подозрением на коронавирус
17:25 06-06-2020
Выявили 68 зараженных COVID-19 в Бердске на 6 июня. 127 человек - с подозрением на коронавирус
Ушли в запой и довели до истощения брошенных 4-месячных двойняшек родители на Камчатке. Мальчик умер
17:17 06-06-2020
Ушли в запой и довели до истощения брошенных 4-месячных двойняшек родители на Камчатке. Мальчик умер
БердскУкрашают березами к Троице Преображенский собор Бердска. Богослужения покажут онлайн во "ВКонтакте"
17:06 06-06-2020
Украшают березами к Троице Преображенский собор Бердска. Богослужения покажут онлайн во
Путин поручил создать национальную базу генетических данных в России 2
16:44 06-06-2020
Путин поручил создать национальную базу генетических данных в России
БердскДержится на 17-м месте по числу зараженных COVID-19 в России на 6 июня Новосибирская область. Список регионов
16:26 06-06-2020
Держится на 17-м месте по числу зараженных COVID-19 в России на 6 июня Новосибирская область. Список регионов