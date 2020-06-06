Тысячи людей приехали в родительскую субботу 6 июня перед Троицей на кладбище в Бердске

После временного закрытия мест захоронения из-за коронавируса горожане приехали привести в порядок могилы своих близких и помолиться за усопших. Бердское кладбище открыто для проезда.

Движение по бердскому кладбищу в родительскую субботу 6 июня не закрывали

В родительскую субботу накануне Троицы тысячи людей приехали на кладбище Бердска, чтобы помянуть своих усопших. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 6 июня въезд на новосибирские кладбища был запрещен ради безопасности. Бердский погост был открыт для автомобилей. Кладбищенская дорога заполнена транспортом. Люди приехали привести в порядок могилы родных и помянуть их перед Троицей, которую празднуют в воскресенье, 7 июня.

В субботу на бердское кладбище от железнодорожного вокзала ходили автобусы — до 15.00.

Людей много еще и потому, что по распоряжению губернатора все места захоронений в Новосибирской области были закрыты из-за коронавируса. Та власть пыталась предотвратить скопление людей и распространение коронавирусной инфекции. Сейчас ворота бердского кладбища открыты.

На кладбище Бердска

На бердском кладбище 6 июня

Кладбище Бердска. родительская суббота