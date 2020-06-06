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Тысячи людей приехали в родительскую субботу 6 июня перед Троицей на кладбище в Бердске

16:12 06.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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После временного закрытия мест захоронения из-за коронавируса горожане приехали привести в порядок могилы своих близких и помолиться за усопших. Бердское кладбище открыто для проезда.

Тысячи людей приехали в родительскую субботу 6 июня перед Троицей на кладбище в Бердске
Движение по бердскому кладбищу в родительскую субботу 6 июня не закрывали
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Тысячи людей приехали в родительскую субботу 6 июня перед Троицей на кладбище в Бердске

Тысячи людей приехали в родительскую субботу 6 июня перед Троицей на кладбище в БердскеТроицкая родительская суббота 6 июня 2020 года: что срочно нужно сделать, а что категорически нельзяЕщё 281 новостей

В родительскую субботу накануне Троицы тысячи людей приехали на кладбище Бердска, чтобы помянуть своих усопших. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 6 июня въезд на новосибирские кладбища был запрещен ради безопасности. Бердский погост был открыт для автомобилей. Кладбищенская дорога заполнена транспортом. Люди приехали привести в порядок могилы родных и помянуть их перед Троицей, которую празднуют в воскресенье, 7 июня.

В субботу на бердское кладбище от железнодорожного вокзала ходили автобусы — до 15.00.

Людей много еще и потому, что по распоряжению губернатора все места захоронений в Новосибирской области были закрыты из-за коронавируса. Та власть пыталась предотвратить скопление людей и распространение коронавирусной инфекции. Сейчас ворота бердского кладбища открыты.

Тысячи людей приехали в родительскую субботу 6 июня перед Троицей на кладбище в Бердске
На кладбище Бердска
Тысячи людей приехали в родительскую субботу 6 июня перед Троицей на кладбище в Бердске
На бердском кладбище 6 июня
Тысячи людей приехали в родительскую субботу 6 июня перед Троицей на кладбище в Бердске
Кладбище Бердска. родительская суббота
Тысячи людей приехали в родительскую субботу 6 июня перед Троицей на кладбище в Бердске
Дорога на бердское кладбище
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От редакции

Вы были на кладбище в родительскую субботу?

Аноним, 06 июня 2020 19:15
НВР:
да. только автобусов не видели. ни туда не обратно

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