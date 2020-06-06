На 670 рублей мужчины тратят больше женщин при походе в супермаркет

Покупательская активность мужчин в супермаркетах выше, чем у женщин Российские мужчины тратят в супермаркетах на 7,2% больше россиянок — в среднем 671 рубль за раз, показало исследование банка «Русский Стандарт», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В рамках исследования покупательской активности клиентов в супермаркетах аналитики изучили среднемесячное количество операций по картам с января по апрель 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года.

«Покупательская активность мужчин в супермаркетах выше, чем у женщин. В среднем в 2020 году представители сильного пола совершают покупки 8,4 раза в месяц (на 3% больше, чем за четыре месяца 2019 года), при этом женщины – 7,1 раза (на 4% больше аналогичных показателей прошлого года). Мужчины, к слову, и тратят здесь больше – средний чек «мужской» покупки выше женской на 7,2% и составляет 671 рубль», — подсчитали аналитики.

По данным банка, за первые четыре месяца 2020 года в среднем в месяц россияне 7,75 раза совершали покупки в супермаркетах — сюда относится среднее число как офлайн-посещений магазинов, так и заказов на доставку из них. Средний чек одной покупки по карте за четыре месяца 2020 года составил 649 рублей.