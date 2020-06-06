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На 670 рублей мужчины тратят больше женщин при походе в супермаркет

16:18 06.06.2020 Фото: pxhere.com
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Средний чек «мужской» покупки выше женской на 7,2%.

На 670 рублей мужчины тратят больше женщин при походе в супермаркет
Покупательская активность мужчин в супермаркетах выше, чем у женщин
Российские мужчины тратят в супермаркетах на 7,2% больше россиянок — в среднем 671 рубль за раз, показало исследование банка «Русский Стандарт», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования покупательской активности клиентов в супермаркетах аналитики изучили среднемесячное количество операций по картам с января по апрель 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года.
«Покупательская активность мужчин в супермаркетах выше, чем у женщин. В среднем в 2020 году представители сильного пола совершают покупки 8,4 раза в месяц (на 3% больше, чем за четыре месяца 2019 года), при этом женщины – 7,1 раза (на 4% больше аналогичных показателей прошлого года). Мужчины, к слову, и тратят здесь больше – средний чек «мужской» покупки выше женской на 7,2% и составляет 671 рубль», — подсчитали аналитики.
По данным банка, за первые четыре месяца 2020 года в среднем в месяц россияне 7,75 раза совершали покупки в супермаркетах — сюда относится среднее число как офлайн-посещений магазинов, так и заказов на доставку из них. Средний чек одной покупки по карте за четыре месяца 2020 года составил 649 рублей.
Заметно активизировалась в своих покупках молодежь. Именно россияне младше 21 года стали лидерами по росту среднемесячного числа покупок по картам в супермаркетах – этот показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На втором месте по приросту среднего числа покупок в месяц – россияне 21-30 лет (5%). Третье и четвертое место – у категорий 31-40 и 41-50 лет с показателем в 4%. Пятое место – у клиентов старше 51 года, у которых среднемесячное число покупок по картам в супермаркетах выросло на 2%.
Источник: РИА Новости
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