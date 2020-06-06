Топ-7 Кинг-конгов в постели. Эти мужчины знают, как доставить истинное наслаждение женщине. Узнай их имена!

Роман – мужчина со страстным темпераментом и с холодным рассудком

Когда автор создавал литературный образ Казановы, он собрал в этом герое, наверное, все самые характерные черты ловеласа и гулены. Но как рассказали эксперты, есть такие мужчины и в реальной жизни. Специалисты назвали 7 мужских имен, готовых «посоревноваться» даже с самим Казановой. Вот эти имена:

Егор

Мужчины с именем Егор очень нежные и страстные. Их характерная черта заключается в том, что они любят развращать замужних дам. Доведет Егор такую дамочку до белого каления, и она ради любви к нему бросает мужа и семью. А наш Казанова спокойно порхает к другому «цветочку» – и тоже к замужней женщине. Ну как же – в мире столько красавиц, и надо всех осчастливить.

Кирилл

Это и Казанова, и Дон Жуан в одном обличье, и женщины липнут к нему, как мухи на мед. Внешне Кирилл выглядит интеллигентно; с женщинами он очень обходителен, и ни за что не узнаете, что проявление его чувств к вам – это всего лишь дешевый трюк, позволяющий вести безбедный образ жизни за счет доверчивых женщин.

Одна без раздумий берет для него кредит на покупку машины на свой счет; другая покупает ему дорогую санаторно-курортную путевку, где они отдыхают вместе, а после отдыха Кирилл исчезает в бурном потоке жизни, в надежде, что она отпишет ему свою дачу или хотя бы половину элитного дома.

Роман

Роман – мужчина со страстным темпераментом и с холодным рассудком. Он все просчитывает наперед и знает, чего он хочет от своей новой пассии. Это дамочка из богатой семьи, засидевшаяся в старых девах. А тут такое счастье, которое само прыгнуло к ней в постель. Правда, на 10 лет моложе избранницы. Но Роман страстно заверяет, что любит свою «кисулю» и «лапулю». И даже ведет ее в ЗАГС, получая новенький «Порше» от богатенького родителя в качестве свадебного подарка. На этом же «подарке» он и сбегает от своей престарелой жены: паспорт-то у него липовый, а пусть теперь попробуют найдут. Правда, имя-то у него свое, настоящее, а вот фамилия по паспорту другая.

Александр

Любвеобильный Александр не станет кривить душой, когда будет объясняться в любви своей новой пассии. К сожалению, он не станет долго задерживаться в паре ни с одной из своих избранниц. Мечтательный Александр поедет искать свою настоящую принцессу за морями – за горами. И чуть было не женится, но заморская принцесса вдруг узнает, что Александр находится в международном розыске за какие-то темные делишки. И вместо свадебки его отправляют чартерным рейсом на родину – судить будут.

Вячеслав

Интеллигент, весь из себя, одет как с иголочки, весь такой наглаженный и напомаженный – это и есть Вячеслав – покоритель дамских сердец. Он не спешит делать предложение руки и сердца, пока не выведает, какое приданое получит за своей невестой. И только убедившись, что не прогадает – идет свататься к ее родителям.

Степан

Обладатель этого имени очень умелый любовник. Если ему понравится какая женщина – он обязательно добьется ее расположения, несмотря на то, что сам не может похвастаться своей внешностью. Невысокого роста, с залысинами, но обходительный. А если какая-то женщина попадет к нему в постель – то уже не захочет никого другого, кроме Степана.

Артур

Любимец женщин – «Арчи» – это особый Казанова. Вступая в любовную связь с понравившейся женщиной, он всегда дает себе обещание, что это надолго. Но каждая новая женщина начинает ему надоедать так, словно он прожил с нею уже лет 100, и он отправляется в поисках новой любви, и в очередной раз обещает себе, что это навсегда.

Источник: rsute.ru