Держится на 17-м месте по числу зараженных COVID-19 в России на 6 июня Новосибирская область. Список регионов

В лидерах по-прежнему остаются Москва — 1992 зараженных, Московская область — 758 и Санкт-Петербург — 347 с положительным тестом. Всего на сегодняшний день в России выявлено 458 689 случая коронавируса в 85 регионах.

Все российские регионы поражены коронавирусной инфекцией

За последние сутки на 6 июня в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре в субботу.

Распределение по субъектам

1. Москва — 1992



2. Московская область — 7583. Санкт-Петербург — 3474. Нижегородская область — 3215. Свердловская область — 2496. Ростовская область — 2127. Красноярский край — 1688. Республика Дагестан — 1569. Ивановская область — 13010. Челябинская область — 12811. Ханты-Мансийский АО — 12712. Архангельская область — 12513. Волгоградская область — 12514. Орловская область — 11115. Ульяновская область — 10916. Тульская область — 10717. Новосибирская область — 10718. Воронежская область — 10619. Республика Башкортостан — 10520. Самарская область — 10421. Саратовская область — 9822. Республика Тыва — 9823. Брянская область — 9524. Смоленская область — 9525. Тверская область — 8726. Ставропольский край — 8727. Пензенская область — 8628. Чувашская Республика — 8429. Краснодарский край — 8130. Омская область — 8131. Кировская область — 7932. Забайкальский край — 7733. Ярославская область — 7534. Карачаево-Черкесская Республика — 7535. Белгородская область — 7436. Калужская область — 7437. Кабардино-Балкарская Республика — 7338. Республика Саха (Якутия) — 7339. Иркутская область — 7140. Хабаровский край — 7041. Курская область — 6842. Рязанская область — 6843. Липецкая область — 6444. Тамбовская область — 6445. Оренбургская область — 6346. Алтайский край — 6347. Астраханская область — 6148. Владимирская область — 6049. Пермский край — 5650. Республика Татарстан — 5251. Республика Бурятия — 5252. Камчатский край — 5253. Ленинградская область — 5154. Приморский край — 5155. Мурманская область — 5056. Новгородская область — 4657. Республика Северная Осетия — 4458. Республика Марий Эл — 4459. Ямало-Ненецкий АО — 4260. Амурская область — 4261. Республика Мордовия — 4062. Республика Ингушетия — 3963. Удмуртская Республика — 3964. Тюменская область — 3965. Республика Коми — 3866. Калининградская область — 3667. Томская область — 3668. Республика Адыгея — 3369. Псковская область — 3270. Магаданская область — 2771. Костромская область — 2672. Республика Карелия — 2573. Вологодская область — 2174. Чеченская Республика — 2075. Кемеровская область — 1976. Республика Калмыкия — 1377. Курганская область — 1278. Сахалинская область — 1079. Республика Хакасия — 980. Республика Крым — 881. Республика Алтай — 782. Еврейская АО — 783. Чукотский АО — 584. Севастополь — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 458 689 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 221 388 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на сегодняшний день в Новосибирской области выявлен всего 3441 случай заражения коронавирусом. В том числе у 216 детей. 1356 человек выписаны с выздоровлением, 40 пациентов скончались.

В Бердске зарегистрировано 68 больных. Летальных исходов нет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».