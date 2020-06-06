Держится на 17-м месте по числу зараженных COVID-19 в России на 6 июня Новосибирская область. Список регионов

За последние сутки на 6 июня в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре в субботу.
Распределение по субъектам
1. Москва — 1992
3. Санкт-Петербург — 347
4. Нижегородская область — 321
5. Свердловская область — 249
6. Ростовская область — 212
7. Красноярский край — 168
8. Республика Дагестан — 156
9. Ивановская область — 130
11. Ханты-Мансийский АО — 127
12. Архангельская область — 125
13. Волгоградская область — 125
14. Орловская область — 111
15. Ульяновская область — 109
16. Тульская область — 107
17. Новосибирская область — 107
19. Республика Башкортостан — 105
20. Самарская область — 104
21. Саратовская область — 98
22. Республика Тыва — 98
23. Брянская область — 95
24. Смоленская область — 95
25. Тверская область — 87
27. Пензенская область — 86
28. Чувашская Республика — 84
29. Краснодарский край — 81
30. Омская область — 81
31. Кировская область — 79
32. Забайкальский край — 77
33. Ярославская область — 75
35. Белгородская область — 74
36. Калужская область — 74
37. Кабардино-Балкарская Республика — 73
38. Республика Саха (Якутия) — 73
39. Иркутская область — 71
40. Хабаровский край — 70
41. Курская область — 68
43. Липецкая область — 64
44. Тамбовская область — 64
45. Оренбургская область — 63
46. Алтайский край — 63
47. Астраханская область — 61
48. Владимирская область — 60
49. Пермский край — 56
51. Республика Бурятия — 52
52. Камчатский край — 52
53. Ленинградская область — 51
54. Приморский край — 51
55. Мурманская область — 50
56. Новгородская область — 46
57. Республика Северная Осетия — 44
59. Ямало-Ненецкий АО — 42
60. Амурская область — 42
61. Республика Мордовия — 40
62. Республика Ингушетия — 39
63. Удмуртская Республика — 39
64. Тюменская область — 39
65. Республика Коми — 38
67. Томская область — 36
68. Республика Адыгея — 33
69. Псковская область — 32
70. Магаданская область — 27
71. Костромская область — 26
72. Республика Карелия — 25
73. Вологодская область — 21
75. Кемеровская область — 19
76. Республика Калмыкия — 13
77. Курганская область — 12
78. Сахалинская область — 10
79. Республика Хакасия — 9
80. Республика Крым — 8
81. Республика Алтай — 7
83. Чукотский АО — 5
84. Севастополь — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 458 689 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 221 388 человек.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на сегодняшний день в Новосибирской области выявлен всего 3441 случай заражения коронавирусом. В том числе у 216 детей. 1356 человек выписаны с выздоровлением, 40 пациентов скончались.
В Бердске зарегистрировано 68 больных. Летальных исходов нет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».