06.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Держится на 17-м месте по числу зараженных COVID-19 в России на 6 июня Новосибирская область. Список регионов

16:26 06.06.2020 Фото: pexels.com
0

В лидерах по-прежнему остаются Москва — 1992 зараженных, Московская область — 758 и Санкт-Петербург — 347 с положительным тестом. Всего на сегодняшний день в России выявлено 458 689 случая коронавируса в 85 регионах.

Держится на 17 м месте по числу зараженных COVID 19 в России на 6 июня Новосибирская область. Список регионов
Все российские регионы поражены коронавирусной инфекцией
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Держится на 17 м месте по числу зараженных COVID 19 в России на 6 июня Новосибирская область. Список регионов

Умерли от коронавируса женщина 78 лет и мужчина 79 лет за сутки на 6 июня в Новосибирской области. Всего 40 погибших в регионеДержится на 17-м месте по числу зараженных COVID-19 в России на 6 июня Новосибирская область. Список регионовЕщё 1482 новостей

За последние сутки на 6 июня в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре в субботу.

Распределение по субъектам

1. Москва — 1992

2. Московская область — 758
3. Санкт-Петербург — 347
4. Нижегородская область — 321
5. Свердловская область — 249
6. Ростовская область — 212
7. Красноярский край — 168
8. Республика Дагестан — 156
9. Ивановская область — 130
10. Челябинская область — 128
11. Ханты-Мансийский АО — 127
12. Архангельская область — 125
13. Волгоградская область — 125
14. Орловская область — 111
15. Ульяновская область — 109
16. Тульская область — 107
17. Новосибирская область — 107
18. Воронежская область — 106
19. Республика Башкортостан — 105
20. Самарская область — 104
21. Саратовская область — 98
22. Республика Тыва — 98
23. Брянская область — 95
24. Смоленская область — 95
25. Тверская область — 87
26. Ставропольский край — 87
27. Пензенская область — 86
28. Чувашская Республика — 84
29. Краснодарский край — 81
30. Омская область — 81
31. Кировская область — 79
32. Забайкальский край — 77
33. Ярославская область — 75
34. Карачаево-Черкесская Республика — 75
35. Белгородская область — 74
36. Калужская область — 74
37. Кабардино-Балкарская Республика — 73
38. Республика Саха (Якутия) — 73
39. Иркутская область — 71
40. Хабаровский край — 70
41. Курская область — 68
42. Рязанская область — 68
43. Липецкая область — 64
44. Тамбовская область — 64
45. Оренбургская область — 63
46. Алтайский край — 63
47. Астраханская область — 61
48. Владимирская область — 60
49. Пермский край — 56
50. Республика Татарстан — 52
51. Республика Бурятия — 52
52. Камчатский край — 52
53. Ленинградская область — 51
54. Приморский край — 51
55. Мурманская область — 50
56. Новгородская область — 46
57. Республика Северная Осетия — 44
58. Республика Марий Эл — 44
59. Ямало-Ненецкий АО — 42
60. Амурская область — 42
61. Республика Мордовия — 40
62. Республика Ингушетия — 39
63. Удмуртская Республика — 39
64. Тюменская область — 39
65. Республика Коми — 38
66. Калининградская область — 36
67. Томская область — 36
68. Республика Адыгея — 33
69. Псковская область — 32
70. Магаданская область — 27
71. Костромская область — 26
72. Республика Карелия — 25
73. Вологодская область — 21
74. Чеченская Республика — 20
75. Кемеровская область — 19
76. Республика Калмыкия — 13
77. Курганская область — 12
78. Сахалинская область — 10
79. Республика Хакасия — 9
80. Республика Крым — 8
81. Республика Алтай — 7
82. Еврейская АО — 7
83. Чукотский АО — 5
84. Севастополь — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 458 689 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 221 388 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на сегодняшний день в Новосибирской области выявлен всего 3441 случай заражения коронавирусом. В том числе у 216 детей. 1356 человек выписаны с выздоровлением, 40 пациентов скончались.

В Бердске зарегистрировано 68 больных. Летальных исходов нет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Рано заговорили о спаде пандемии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Снег выпал на Алтае 5 июня. Сняли на видео и фото сугробы на дорогах
18:08 06-06-2020
Снег выпал на Алтае 5 июня. Сняли на видео и фото сугробы на дорогах
За что голосуем 1 июля 2020: полный текст поправок в Коституцию 4
18:01 06-06-2020
За что голосуем 1 июля 2020: полный текст поправок в Коституцию
Путина судят за угрозы убийством и захват в заложники жены-продавщицы в магазине Новосибирска
17:53 06-06-2020
Путина судят за угрозы убийством и захват в заложники жены-продавщицы в магазине Новосибирска
БердскУмерли от коронавируса женщина 78 лет и мужчина 79 лет за сутки на 6 июня в Новосибирской области. Всего 40 погибших в регионе 1
17:44 06-06-2020
Умерли от коронавируса женщина 78 лет и мужчина 79 лет за сутки на 6 июня в Новосибирской области. Всего 40 погибших в регионе
"Дайте еще борт!": Как ломятся россияне из США на родину из-за беспорядков, рассказала Захарова
17:36 06-06-2020
БердскВыявили 68 зараженных COVID-19 в Бердске на 6 июня. 127 человек - с подозрением на коронавирус
17:25 06-06-2020
Выявили 68 зараженных COVID-19 в Бердске на 6 июня. 127 человек - с подозрением на коронавирус
Ушли в запой и довели до истощения брошенных 4-месячных двойняшек родители на Камчатке. Мальчик умер
17:17 06-06-2020
Ушли в запой и довели до истощения брошенных 4-месячных двойняшек родители на Камчатке. Мальчик умер
БердскУкрашают березами к Троице Преображенский собор Бердска. Богослужения покажут онлайн во "ВКонтакте"
17:06 06-06-2020
Украшают березами к Троице Преображенский собор Бердска. Богослужения покажут онлайн во
Путин поручил создать национальную базу генетических данных в России 2
16:44 06-06-2020
Путин поручил создать национальную базу генетических данных в России
БердскДержится на 17-м месте по числу зараженных COVID-19 в России на 6 июня Новосибирская область. Список регионов
16:26 06-06-2020
Держится на 17-м месте по числу зараженных COVID-19 в России на 6 июня Новосибирская область. Список регионов