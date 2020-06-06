Путин поручил создать национальную базу генетических данных в России

Кроме того, правительство должно составить программы по генетике для школьников. А также создать центры для разработкой методов и средств диагностики COVID-19 и вакцины от коронавируса.

Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий сформулировал Путин

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации, состоявшегося 14 мая 2020 года, сообщает сайт Кремля.

1. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области;

б) предусмотреть создание, функционирование и финансовое обеспечение национальных биоресурсных центров по направлениям реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы.

Доклад – до 1 декабря 2020 г., далее – ежегодно;

в) при подготовке ежегодных докладов о реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы отражать в них оценку текущего уровня финансового, инвестиционного, кадрового и правового обеспечения развития генетических технологий в Российской Федерации, прогнозную оценку необходимого финансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с направлениями реализации программы.

Срок – 1 мая 2021 г.

г) обеспечить создание в Российской Федерации отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему.

Доклад – до 1 февраля 2021 г., далее – ежегодно;

д) рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих возможность включения организациями, которые являются технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, сумм инвестиций, направленных в целях реализации указанной программы на развитие генетических технологий.

Срок – 1 декабря 2020 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

2. Правительству Российской Федерации при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» с учетом ранее данных поручений:

а) обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации», включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств;

б) обеспечивать начиная с 2021 года ежегодное выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации».

Доклад – до 1 октября 2020 г., далее – ежегодно.

Ответственные: Мишустин М.В., Благов А.Е.

3. Правительству Российской Федерации при участии Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы:

а) определить перечень основных знаний и навыков в области разработки и применения генетических технологий, в том числе технологий геномного редактирования, в целях актуализации на их основе образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования.

Доклад – до 1 декабря 2020 г., далее – ежегодно;

б) обеспечить проведение анализа и прогнозирование (на период до 2030 года) потребности в обладающих современными знаниями и навыками кадрах (включая научных и научно-педагогических работников) в области разработки и применения генетических технологий, в том числе в области технологий геномного редактирования, в соответствии с направлениями реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы.

Срок – 1 февраля 2021 г.;

в) обеспечить внесение в программы создания и развития центров геномных исследований мирового уровня изменений, направленных на расширение перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), создание вакцин для профилактики этой инфекции, а также лекарственных препаратов для ее лечения.

Срок – 1 августа 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Голикова Т.А., Фурсенко А.А.

4. Совету по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы предусмотреть в плане реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы на трёхлетний период и в комплексном плане научных исследований, реализуемых в рамках этой программы, мероприятия, указанные в подпункте «в» пункта 3 настоящего перечня поручений.

Срок – 1 сентября 2020 г.

Ответственные: Голикова Т.А., Фурсенко А.А.