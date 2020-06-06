06.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Путин поручил создать национальную базу генетических данных в России

16:44 06.06.2020 Фото: Кремлин.ру
2 0

Кроме того, правительство должно составить программы по генетике для школьников. А также создать центры для разработкой методов и средств диагностики COVID-19 и вакцины от коронавируса.

Путин поручил создать национальную базу генетических данных в России
Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий сформулировал Путин

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации, состоявшегося 14 мая 2020 года, сообщает сайт Кремля.

1. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области;

б) предусмотреть создание, функционирование и финансовое обеспечение национальных биоресурсных центров по направлениям реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы.

Доклад – до 1 декабря 2020 г., далее – ежегодно;

в) при подготовке ежегодных докладов о реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы отражать в них оценку текущего уровня финансового, инвестиционного, кадрового и правового обеспечения развития генетических технологий в Российской Федерации, прогнозную оценку необходимого финансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с направлениями реализации программы.

Срок – 1 мая 2021 г.

г) обеспечить создание в Российской Федерации отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему.

Доклад – до 1 февраля 2021 г., далее – ежегодно;

д) рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих возможность включения организациями, которые являются технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, сумм инвестиций, направленных в целях реализации указанной программы на развитие генетических технологий.

Срок – 1 декабря 2020 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

2. Правительству Российской Федерации при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» с учетом ранее данных поручений:

а) обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации», включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств;

б) обеспечивать начиная с 2021 года ежегодное выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации».

Доклад – до 1 октября 2020 г., далее – ежегодно.

Ответственные: Мишустин М.В., Благов А.Е.

3. Правительству Российской Федерации при участии Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы:

а) определить перечень основных знаний и навыков в области разработки и применения генетических технологий, в том числе технологий геномного редактирования, в целях актуализации на их основе образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования.

Доклад – до 1 декабря 2020 г., далее – ежегодно;

б) обеспечить проведение анализа и прогнозирование (на период до 2030 года) потребности в обладающих современными знаниями и навыками кадрах (включая научных и научно-педагогических работников) в области разработки и применения генетических технологий, в том числе в области технологий геномного редактирования, в соответствии с направлениями реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы.

Срок – 1 февраля 2021 г.;

в) обеспечить внесение в программы создания и развития центров геномных исследований мирового уровня изменений, направленных на расширение перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), создание вакцин для профилактики этой инфекции, а также лекарственных препаратов для ее лечения.

Срок – 1 августа 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Голикова Т.А., Фурсенко А.А.

4. Совету по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы предусмотреть в плане реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы на трёхлетний период и в комплексном плане научных исследований, реализуемых в рамках этой программы, мероприятия, указанные в подпункте «в» пункта 3 настоящего перечня поручений.

Срок – 1 сентября 2020 г.

Ответственные: Голикова Т.А., Фурсенко А.А.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вакцину от коронавируса придумают быстрее?

Covid-19, 06 июня 2020 17:31
Не совсем понятно, какие именно генетические данные будут храниться в национальной базе и не противоречит ли это Конституции РФ.
---------------------------------
Статья 24 Конституции РФ
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
olesya, 06 июня 2020 19:02
скорее всего, это будут данные секвенирования геномов различных видов животных и растений

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Снег выпал на Алтае 5 июня. Сняли на видео и фото сугробы на дорогах
18:08 06-06-2020
Снег выпал на Алтае 5 июня. Сняли на видео и фото сугробы на дорогах
За что голосуем 1 июля 2020: полный текст поправок в Коституцию 4
18:01 06-06-2020
За что голосуем 1 июля 2020: полный текст поправок в Коституцию
Путина судят за угрозы убийством и захват в заложники жены-продавщицы в магазине Новосибирска
17:53 06-06-2020
Путина судят за угрозы убийством и захват в заложники жены-продавщицы в магазине Новосибирска
БердскУмерли от коронавируса женщина 78 лет и мужчина 79 лет за сутки на 6 июня в Новосибирской области. Всего 40 погибших в регионе 1
17:44 06-06-2020
Умерли от коронавируса женщина 78 лет и мужчина 79 лет за сутки на 6 июня в Новосибирской области. Всего 40 погибших в регионе
"Дайте еще борт!": Как ломятся россияне из США на родину из-за беспорядков, рассказала Захарова
17:36 06-06-2020
БердскВыявили 68 зараженных COVID-19 в Бердске на 6 июня. 127 человек - с подозрением на коронавирус
17:25 06-06-2020
Выявили 68 зараженных COVID-19 в Бердске на 6 июня. 127 человек - с подозрением на коронавирус
Ушли в запой и довели до истощения брошенных 4-месячных двойняшек родители на Камчатке. Мальчик умер
17:17 06-06-2020
Ушли в запой и довели до истощения брошенных 4-месячных двойняшек родители на Камчатке. Мальчик умер
БердскУкрашают березами к Троице Преображенский собор Бердска. Богослужения покажут онлайн во "ВКонтакте"
17:06 06-06-2020
Украшают березами к Троице Преображенский собор Бердска. Богослужения покажут онлайн во
Путин поручил создать национальную базу генетических данных в России 2
16:44 06-06-2020
Путин поручил создать национальную базу генетических данных в России
БердскДержится на 17-м месте по числу зараженных COVID-19 в России на 6 июня Новосибирская область. Список регионов
16:26 06-06-2020
Держится на 17-м месте по числу зараженных COVID-19 в России на 6 июня Новосибирская область. Список регионов