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Украшают березами к Троице Преображенский собор Бердска. Богослужения покажут онлайн во «ВКонтакте»

17:06 06.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всенощное бдение в храме начнется в 17.00 в субботу, 6 июня. В воскресенье молебен состоится в 7.00, а божественная литургия — с 9.00. Посмотреть их можно и со смартфона, и с планшета. Расписание богослужений на 7 июня.

Украшают березами к Троице Преображенский собор Бердска. Богослужения покажут онлайн во ВКонтакте
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Сюжет: Православные обряды
Украшают березами к Троице Преображенский собор Бердска. Богослужения покажут онлайн во ВКонтакте

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Бердские православные храмы готовятся праздновать Троицу. Праздник отмечают в воскресенье, 7 июня.

Накануне Преображенский кафедральный собор Бердска украсили березами, служители церкви наводят порядок. Всенощное бдение в храме начнется в 17.00 в субботу, 6 июня. Но поскольку из-за коронавируса ограничено посещение церквей, Преображенский собор проводит видеотрансляции особо важных богослужений, в том числе и перед Троицей.

В воскресенье молебен состоится в 7.00, а божественная литургия начнется в 9.00. Ее тоже можно посмотреть на видео в онлейн-режиме в том числе со смертфона или планшета на страничке Преображенского храма во «ВКонтакте».

Священнослужители просят свою паству соблюдать соблюдать ограничительные требования — носить маски и держать дистанцию.

Украшают березами к Троице Преображенский собор Бердска. Богослужения покажут онлайн во ВКонтакте

Украшают березами к Троице Преображенский собор Бердска. Богослужения покажут онлайн во ВКонтакте

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