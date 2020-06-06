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Ушли в запой и довели до истощения брошенных 4-месячных двойняшек родители на Камчатке. Мальчик умер

17:17 06.06.2020 Фото: pixabay.com
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Состояние его сестры оценивается как удовлетворительное. Мать и отца, которые беспробудно пьянствовали с конца мая, арестовали. Им предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям.

Ушли в запой и довели до истощения брошенных 4 месячных двойняшек родители на Камчатке. Мальчик умер
На Камчатке умер один из забытых родителями-алкоголиками двойняшек

В больнице на Камчатке умер четырехмесячный младенец, которого вместе с его сестрой ушедшие в запой родители оставили на несколько дней без присмотра.

Истощенных и обезвоженных двойняшек изъяли у родителей-алкоголиков в городе Вилючинск. Женщина 1997 года рождения и мужчина 1985 года с конца мая беспробудно пьянствовали, не обращая внимания на детей.

Двойняшек госпитализировали в тяжелом состоянии. Вечером 5 июня мальчик умер. Состояние его сестры оценивается как удовлетворительное.

Родители детей арестованы. Им предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям за оставление в опасности грудных детей, сообщили 6 июня в СКР по Камчатскому краю.

-В течении четырех дней они не осуществляли кормление детей, никому не поручали присмотр за детьми, подвергали их голоду, не обеспечивали их гигиену, в связи с чем, малолетние находились в социально-опасном положении.В результате чего, дети были госпитализированы в ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» в тяжелом состоянии, — рассказали в СК.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

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