Путина судят за угрозы убийством и захват в заложники жены-продавщицы в магазине Новосибирска

Однофамилец президента Станислав Путин обвиняется в незаконном лишении свободы и угрозе убийством

В Калининский районный суд Новосибирска 5 июня поступило уголовное дело Станислава Путина. Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса: п. «г» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по данным следствия, 3 марта 2020 года в дневное время 41-летний мужчина пришел на работу в магазин, расположенный в Калининском районе города Новосибирска, к своей 34-летней супруге и незаконно, на протяжении нескольких часов лишал ее свободы, угрожая ножом. При этом мужчина угрожал убить супругу.

После проведенных переговоров сотрудникам полиции удалось отвлечь злоумышленника и произвести его задержание при силовой поддержке бойцов СОБР, после чего он был доставлен к следователю СКР. От дачи показаний злоумышленник отказался, признав вину в полном объеме. Кроме того, в ходе допроса потерпевшей было установлено, что накануне, 25 февраля 2020 года, обвиняемый также пришел на работу к своей супруге и угрожал убийством. Однако женщина не стала заявлять о случившемся в полицию, надеясь, что супруг одумается.