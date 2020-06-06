Парк. Пень. Бердск: тополя больше никому не будут мешать

Если вы хотите высказать свои мнения, вспомнить, как его строили, если готовы поделиться фотками или можете рассказать, почему при миллионных вложениях в парк — он до сих пор убогий — сообщите свой номер и желание рассказать на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10.

Парк Бердска 6 июня 2020 года

Сегодня, 6 июня, в парке трактор собирает пни. Парка больше нет. Во всяком случае того, тополиного. Будем радоваться, что кому-то пух прекратит лететь в глаза каждый июнь каждого года. На фото идет пожилая пара. Они за руку идут мимо пней. И они как символ уходящего парка. Для кого-то он будет иным — яблоневым или кедровым. Но для многих еще живущих горожан он уже никогда не будет прежним. Больше никогда вы не пройдете по аллеям с высокими деревьями. И иногда казалось, что лучше места в Бердске нет. В черте города, это точно.

Голый лысый парк с неаккуратными тротуарами под асфальтом, а еще круче — с тротуарной плиткой, которую будет через пару лет пробивать сорняк. Ну это помните, как с могильными оградами вдоль всех автодорог Бердска — всегда нам говорили, что это крутые заборы по федеральным проектам. А теперь эти ограды стоят ржавые и стыдливые — никто не может найти — а кто же их ставил?

Если честно, даже не хочется писать предложение надежды — типа последней точки — типа «За тополиным парком обязательно взрастет парк олеандровый».

На туалет бюджета нет. Этим все сказано. Редакция готовит большой текст про парк. Если вы хотите высказать свои мнения, вспомнить, как его строили, если готовы поделиться фотками или можете рассказать, почему при миллионных вложениях в парк — он до сих пор убогий — сообщите свой номер и желание рассказать на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. Просто напишите слово — парк и мы свяжемся с вами.