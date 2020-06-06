Погода на Троицу 7 июня в Сибири. В некоторых регионах очень сильный дождь

7 июня в Бердске может быть дождь с грозой. Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха: ночью +7, +12°C, местами +1, +6°C, днем +20, +25°C.

7 июня по Новосибирской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, днем с грозой, днем по западу преимущественно без осадков

Сибирский федеральный округ. 6 июня в Кемеровской области сильный дождь, гроза. В центральных и южных районах Красноярского края сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. 6 июня в Хакасии, 6-7 июня в центральных и северо-западных районах Иркутской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. 6-8 июня в горах Республики Алтай лавиноопасно. На юге Омской области, западе Новосибирской области и Алтайского края, юге Туруханского муниципального района Красноярского края, севере и юге Иркутской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. В Тыве 7-8 июня заморозки (температура ночью -2…0°), 6 июня сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 25-27 м/с, сообщает Гидрометцентр.

Новосибирска область. 7 июня. Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, днем с грозой, днем по западу преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха: ночью +7, +12°C, местами +1, +6°C, днем +20, +25°C, местами +14, +19°C.