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Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу в 2020 году?

11:36 07.06.2020 Фото: pxhere.com
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Не советуют в этот день делать работу по дому, шить, вышивать. Можно привлечь неудачи и плохое самочувствие для человека и его семьи.

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу в 2020 году?
Троица – один из самых больших и светлых праздников в году, он приносит радость людям. Поэтому советуют его отметить в кругу семьи со всеми лакомствами на столе

Что можно, а чего нельзя делать на Троицу 2020 7 июня


Троица – один из самых больших и светлых праздников в году, он приносит радость людям. Поэтому советуют его отметить в кругу семьи со всеми лакомствами на столе. В 2020 году Троица припадает на 7 июня.

Нельзя до Троицы сидеть не земле, а также делать разную тяжелую работу. Считается, что люди могут в свою жизнь привлечь беды и невзгоды. Девушки могут стать несчастными в личной жизни. Особое внимание в этот день уделяют молитвам, служении в церкви. Если что-то случилось плохое, обязательно нужно думать позитивно. В этот день в церковь носят святить траву, цветы, листья деревьев.

Особое внимание советуют уделить чтению молитв, все плохие мысли удаляют из своей памяти. Не советуют в этот день делать работу по дому, шить, вышивать. Можно привлечь неудачи и плохое самочувствие для человека и его семьи. Особенно если в доме есть маленькие дети, нельзя стирать, заниматься высаживанием растений. Все работы по саду-городу можно перенести на другой день.

Нельзя ходить в этот день в лес, купаться, работать на полях, молиться на коленях. Растения, посаженные в данный праздник, могут на второй день пропасть. Если люди шили или вышивали, работа не приносила удовольствия, а Высшие силы могли наказать.

Праздник Троица состоит из двух дней. Первый посвящается вспоминанию о сошествии Святого Духа, а на второй день воспевают Всесвятого Животворящего Духа. В этот день можно ходить в церковь, но от тяжелой работы советуют отказаться.

На Троицу можно ходить в гости, веселиться, молиться. Чтобы избавиться от грехов, рано утром умывались колодезной водой. В церковь несли веточку берёзы и другие растения и святили их. Ветвь берёзы привлекала в дом удачу и семейное благополучие. Данный праздник наполнен волшебством, поэтому вечером можно гадать, просить помощи у Святых, делать различные талисманы и заговоры.

Источник: rsute.ru

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