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Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня

10:09 07.06.2020 Фото: pxhere.com
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3 июня хороший день для посева чеснока, лука, зелени, огурцов, капусты и других влаголюбивых овощей.

Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня
4 июня — Луна в Скорпионе

Лето – жаркая пора для дачников во всех смыслах этого слова. Все работы на приусадебном участке рекомендуется проводить в соответствии с лунным календарём. Так и успеть можно больше, и устать меньше, а результат порадует наверняка.

1,2 июня

Луна в Весах. Рекомендуются работы в цветнике. Можно также сажать декоративные кустарники, ухаживать за живыми изгородями. Благоприятно сеять в открытый грунт горох и фасоль.

3 июня

Луна в Скорпионе, а значит пришло время поливать огород, проращивать и закаливать семена. Хорошие дни для посева чеснока, лука, зелени, огурцов, капусты и других влаголюбивых овощей.

4 июня

Луна в Скорпионе. Избыток влаги не полезен. Рекомендуется осторожный полив грядок и рассады. Ничего пересаживать нельзя.

5 июня

Луна в Стрельце. Лунное затмение. В полнолуние растения уязвимы, их нельзя беспокоить. Желательно не нагружать себя делами, а найти время для отдыха на природе.

6 июня

Луна в Стрельце. День после затмения не предназначен для работы с растениями. Хозяйственные работы будет разумно отложить на другое время. Хорошо бы вспомнить, что дача – место не только для трудов, но и для отдыха.

7,8 июня

Луна в Козероге. Можно сажать картофель, окучивать грядки, высаживать в открытый грунт рассаду баклажанов, томатов, перцев. Сеять корнеплоды: редис, репу, морковь, редьку, хрен.

9-10 июня

Бесплодные дни, посадки нежелательны. Рекомендуется борьба с вредителями и сорняками, прополка участка, проветривание теплиц, ремонтные и хозяйственные работы, закупка инструментов и оборудования.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Что будете сажать в июне?

Аноним, 30 мая 2020 17:01
НВР:
Огурцы
Аноним, 30 мая 2020 18:10
:лук,кабачки,щавель.
Аноним, 01 июня 2020 09:19
НВР:
Укроп,редис.
Аноним, 02 июня 2020 15:52
НВР:
белокочанную капусту
Аноним, 03 июня 2020 06:34
Турнепс, сахарную свеклуНВР:
Аноним, 03 июня 2020 16:40
НВР:
пере6садкакомнатных растений
Аноним, 03 июня 2020 20:39
НВР:
Перцы,огурцы,томаты
Аноним, 04 июня 2020 00:39
НВР:
Арбузы
Аноним, 04 июня 2020 03:22
НВР:
Укроп, базилик, перец, помидоры,кабачки,может ещё картофель, редис,
Аноним, 04 июня 2020 12:02
НВР:
Свекла
Аноним, 05 июня 2020 04:15
НВР:
Рассад томатов
Аноним, 05 июня 2020 22:59
НВР:
Фасолт
Аноним, 06 июня 2020 18:29
НВР:
Огурцы.
Аноним, 06 июня 2020 21:51
НВР:
Огурцы какого числа
по ссылка - когда огурцы
https://kurer-sreda.ru/2020/06/06/556305-kogda-sazhat-ogurcy-po-lunnomu-kalendaryu-v-mae-iyune-2020-goda
Аноним, 07 июня 2020 00:06
НВР:
Томаты

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