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7 июня 2020 года — Троица: что нельзя делать, какие приметы ведут к богатству, что нужно сделать обязательно в этот день?

10:12 07.06.2020 Фото: Википедия
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Священнослужители еще раз напоминают — в такой большой праздник лучшее, что мы можем дать душе усопшего это молитва.

7 июня 2020 года Троица: что нельзя делать, какие приметы ведут к богатству, что нужно сделать обязательно в этот день?
В православии Пятидесятница и Троица — это единый праздник, который символизирует божественное триединство
Сюжет: Православные обряды
7 июня 2020 года Троица: что нельзя делать, какие приметы ведут к богатству, что нужно сделать обязательно в этот день?

Какие молитвы читать в Троицу 7 июня дома и в церкви?В масках и на дистанции 1,5 метра молятся на Троицу православные в храмах БердскаЕщё 123 новостей

Приближается один из светлых праздников православных — Троица, а вслед за ней и Духов день. Оба праздника имеют свою уникальную историю и непростой смысл. О том, когда отмечают Троицу и Духов день в 2020 году, а также о традициях и приметах праздника расскажем далее.

Троица и Духов день — большие религиозные праздники, которые пришли к нам с дальних времен. Об истоках праздника мы можем узнать из библейских источников, а точнее из книги Деяния апостолов.
Какого числа отмечаем в 2020 году

В 2020 году церкви западного обряда (часть католиков и большинство протестантов) отмечают Пятидесятницу сегодня, 31 мая. У католиков этот праздник также носит название День сошествия Святого Духа.
У восточных христиан, в том числе у РПЦ, все немного по-другому. В православии Пятидесятница и Троица — это единый праздник, который символизирует божественное триединство. Духов день отмечается на следующий день после Троицы. В 2020 году православные отметят Троицу 7 июня, а День Святого Духа восьмого числа.

Традиции праздника
Троица это большой праздник для православных, в честь которого отменяются все посты. На Руси День Святой Троицы и Духов день имели огромное обрядовое значение. Праздники символизировали начало лета, именины матушки-земли и полный расцвет сил природы. По библейской традиции на Троицу жилища, храмы и даже могилы украшали зеленью, главным обрядовым деревом на Руси в этот период считалась береза.
Начиная с Троицкой субботы и всю праздничную неделю на Руси праздновали наступление лета. Неделя носила название «зеленой» или «русальей». В это время устраивали обряды с деревьями и цветами, девушки водили хороводы, а знахари собирали первые целебные травы.

Что касается христианских традиций, то здесь все начинается с утреннего богослужения. Верующие отправляются в храмы, затем раздают милостыню и отправляются на погост. Здесь они зажигают лампадки и украшают памятники и кресты травами и веточками березы. Категорически запрещено выпивать и оставлять пищу на могилках. Священнослужители еще раз напоминают — в такой большой праздник лучшее, что мы можем дать душе усопшего это молитва.

Приметы на Троицу
Пятидесятница считается днем, когда весна окончательно уступает место лету. В этот день внимательно следили за погодой и гадали каким будет лето и урожай.

Дождь на Троицу — хорошая примета, сулящая обильный урожай хлебов и грибов.
Попасть под дождь — к добру и исполнению мечтаний.
Кто увидит радугу — обретет здоровье и богатство в будущем году.
Дождливая Пятидесятница — к теплому лету.
В этот день, как и в другие христианские праздники, категорически запрещено ругаться, ссориться, желать другому зла и пакостить. Если ссоры не избежать, то постарайтесь промолчать или уйти от скандалиста под любым предлогом. Также не рекомендуется стирать, делать уборку и заниматься любым тяжелым физическим трудом. Священники подсказывают, если уборка или труд крайне необходимы — помолитесь перед началом и никаких препятствий больше не будет.

Источник: Пронедра 

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От редакции

Как празднуете?

Аноним, 31 мая 2020 19:25
хорошо
Аноним, 31 мая 2020 22:59
А в школе говорят об церковных праздниках ?
Аноним, 06 июня 2020 17:09
Да, есть такой предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России"
Аноним, 01 июня 2020 12:46
Наверняка, вы знаете о Троице как о христианском празднике и вряд ли когда-либо задумывались о его источнике.
Только триединство уходит своими корнями гораздо глубже и дальше. В традиции наших предков было распространено славление Великих Триглавов. А в дни современного христианского празднования Троицы раньше проходили Зелёные святки. Так старую веру постепенно из поколения в поколение вытравливали новой религией - совершая наложение новшеств, с последующим вытеснением древней сути.
Из века в век мы несём ложное представление об этом событии, забыв начисто об учениях наших предков, которые подаются нам либо в искажённом виде, либо с добавлением ложки дёгтя.
Аноним, 01 июня 2020 13:22
И пошли они, укры, Солнцем палимы, выкапывать котлован под Чёрное море, согласно наидревнейшей истории Украины.))
Аноним, 01 июня 2020 14:22
"И пошли они, укры, Солнцем палимы, выкапывать котлован под Чёрное море, согласно наидревнейшей истории Украины.))"

Кто про что, а вшивый про баню! Эко вас штырит от телевизора, так недолго и того.
Елена, 07 июня 2020 04:10
Здравствуйте! Очень хотелось бы узнать больше о наших древних традициях. Какой источник посоветуете?
Аноним, 02 июня 2020 11:34
Будут пускать на троицу ,на кладбище?
Аноним, 02 июня 2020 12:01
В закрытых гробах?
Наверное - будут))
Аноним, 05 июня 2020 10:26
НВР:
Начинаем с молитвы,а затем праздничное застолье

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