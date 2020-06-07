Перерезал горло во время вечеринки пьяный гость в Новосибирской области. Раненый скончался от обильной кровопотери

Уголовное дело поступило в Барабинский районный суд. Максимальное наказание за совершение преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Злоумышленник схватил нож и нанес им не менее двух ударов по телу потерпевшего

Заместитель Барабинского межрайонного прокурора Александр Девятов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Барабинска.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По версии следствия, 25 января 2020 года в вечернее время на кухне квартиры по ул. Коммунистическая в Барабинске произошла ссора между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и потерпевшим. Ссора переросла в обоюдную драку.

Злоумышленник схватил нож и нанес им не менее двух ударов по телу потерпевшего, от которых тот упал на пол. После этого обвиняемый умышленно нанес ему еще 1 удар ножом в шею и не менее 8 порезов по шее.

Мужчина скончался на месте преступления от обильной кровопотери.

Максимальное наказание за совершение преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело рассмотрит по существу Барабинский районный суд Новосибирской области.