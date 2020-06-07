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Шок-цена: За 300 000 рублей в месяц в COVID-19 сдают коттедж с кедровой баней и бассейном в Бердске

06:55 07.06.2020, Елена Белоусова Фото: Pixabay
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Шок-цена». Дом площадью 300 кв.м. с 8-метровыми потолками и дубовым обеденным столом сдают в аренду за 300 000 рублей в месяц.

Шок цена: За 300 000 рублей в месяц в COVID 19 сдают коттедж с кедровой баней и бассейном в Бердске
Дом с 8-метровыми потолками с дубовым обеденным столом сдают за 300 000 рублей в месяц
Сюжет: Шок-цена!
Шок цена: За 300 000 рублей в месяц в COVID 19 сдают коттедж с кедровой баней и бассейном в Бердске

Шок-цена: За 300 000 рублей в месяц в COVID-19 сдают коттедж с кедровой баней и бассейном в Бердске«Шок-цена!»: 449 рублей стоит 1 кг лимонов в Бердске. Имбирь расхваталиЕщё 9 новостей

Летом часть горожан отправляется на приусадебные участки наслаждаясь природой и свежим воздухом. Что делать тем, у кого нет в собственности дачи? Арендовать. «Курьер. Среда. Бердск» узнал какую сумму придется выложить за отдых на лоне природы?

Коттедж площадью 300 кв.м. с 8-метровыми потолками с дубовым обеденным столом сдают в аренду за 300 000 рублей в месяц. Кедровая баня с бассейном. На участке в 15 соток можно в компании друзей можно пожарить шашлычки и поиграть в футбол.
300 000 рублей как ежемесячная плата мне кажется просто космической. Неужели есть люди, которые могут себе позволить арендовать милый домик за такую сумму?

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От редакции

С какой зарплатой можно позволить себе такую роскошь?

Виктор, 05 июня 2020 09:25
Это вероятно речь идет о посуточной аренде в 10 000 умноженной на 30(и наши прекрасные журналисты сделали заголовок). Для гостиничного дома это рыночная цена, большая компания может себе позволить шашлыки и футбол за такие деньги.
Аноним, 05 июня 2020 10:18
у меня дом малость поменьше, без башни и сдавать абы кому его даже за 1000 р. в сутки считаю глупостью.
Гость, 05 июня 2020 12:42
Как в старом анекдоте про рынок:
-МужЫк, почём твоя курица?
-10.000 рублей.
-ЧО так дорого?!
-Деньги нужны.
Н.Н., 06 июня 2020 04:38
Домик то уродливый! какая то башня водонапорная с пристроенным сараем обитым дешёвым пластиком и невразумительной верандой. Наверное и внутри так же колхозно ...
Аноним, 06 июня 2020 17:31
"с 8-метровыми потолками"
Зачем такие потолки?

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