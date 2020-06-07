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Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь?

10:00 07.06.2020 Фото: pxhere.com
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Самое главное с точки зрения религии, что должен делать христианин в любой церковный праздник — это посвящать как можно больше времени богоугодным делам:посещать храм, молиться, читать Библию, делать добрые дела, помогать окружающим и делиться тем, что имеет в изобилии.

Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь?
Главное, что нужно сделать в День Святой Троицы — посетить храм, где пройдет праздничное богослужение

Верующим важно знать можно ли на Троицу садить в огороде согласно церковных канонов, чтобы не нарушить их. Этот большой церковный праздник в 2020 году выпадает на 7 июня. Его сопровождает много примет и поверий, по одной из которых запрещены любые посадочные работы. Еще до этого дня все аграрные культуры должны быть посеяны, а рассада перемещена на постоянное место в открытый грунт.

Почему не стоит садить в огороде на Троицу

Главное, что нужно сделать в День Святой Троицы — посетить храм, где пройдет праздничное богослужение. Помолиться за здоровье родных и близких, поставить свечи у икон и освятить березовые ветки. Именно они считаются хорошим обрегом, что будет охранять семью от любого негатива весь год.

Если нет возможности сходить в церковь, то можно помолиться и дома.

Главная причина, по которой нельзя работать в праздники — не тратить время на мирское, освобождая время для духовных дел. Теоретически трудиться в Троицу разрешено, если это не касается огородных работ.

Традиции праздника Троица

От смешения языческих традиций и христианских возник обычай чтить землю, благодарить ее за щедрые дары и просить о хорошем урожае. Выражать благодарность принято тем, что никто не трудится в огороде и на поле.

Запрет на посадочные работы распространяется не только на Троицу, но и на следующий день после нее.

Именно с понедельника, 8 июня 2020 года, начинается русальная неделя.

Первый из семи дней называется Духовым и предполагает отказ от дел, связанных с землей. И у этого праздника языческие корни.

Самое главное с точки зрения религии, что должен делать христианин в любой церковный праздник — это посвящать как можно больше времени богоугодным делам:посещать храм, молиться, читать Библию, делать добрые дела, помогать окружающим и делиться тем, что имеет в изобилии.

Что можно и нельзя делать в праздник Троицы

Есть те люди, которым в силу их профессиональных обязанностей приходить ходить на работу посменно, даже в дни больших праздников.

Можно и нужно ходить на работу в любой день, ведь это необходимость — обеспечивать семью материально. Тем более, что многие из тех, кто трудится посменно — это представители благородных профессий, врачи, полицейские и спасатели.

Это значит, что они спасают жизни других, что является проявлением лучших человеческих качеств. На Троицу не принято поминать усопших: для этого предусмотрена суббота накануне праздника, которая так и называется Троицкой.

Церковь в этот день поминает всех, кроме тех, кто покончил жизнь самоубийством: это строго запрещено. До Дня Святой Троицы нельзя становиться на колени, потому что все еще продолжается период радости от важного для верующих события — Воскрешения Господня.

Только на вечерней службе на Троицу православные становятся на колени во время молитвы. В этот день разрешено купаться, хотя существуют народные поверья запрещающие нырять в открытые водоемы и на Троицу, и три дня после этого, но они не имеют ничего общего с церковными запретами.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Будете придерживаться совета или пойдете в огород на Троицу?

Аноним, 05 июня 2020 22:50
НВР:
В огород и работать
Аноним, 06 июня 2020 08:38
Нет не пойдуНВР:
Аноним, 06 июня 2020 10:29
НВР:
Да
Аноним, 06 июня 2020 15:10
НВР:
Тяжело решить...
Аноним, 06 июня 2020 20:58
НВР:
Придерживаться совета
Аноним, 07 июня 2020 00:26
НВР:
Буду придерживаться совета
Аноним, 07 июня 2020 01:02
НВР:
Ш
Аноним, 07 июня 2020 01:17
НВР:
Огород
валерий, 07 июня 2020 01:48
НВР:пойду на огород
Аноним, 07 июня 2020 02:40
НВР:
Не пойду,
Аноним, 07 июня 2020 03:28
НВР:ка
Буду придерживаться праздни
Аноним, 07 июня 2020 03:30
НВР:
буду придерживаться
Аноним, 07 июня 2020 03:35
НВР:
Не пойду работать в огород
Аноним, 07 июня 2020 05:48
НВР:
Нет.
Аноним, 07 июня 2020 05:56
НВР:
Наверно
Аноним, 07 июня 2020 05:57
НВР:
Работаю на скорой
Аноним, 07 июня 2020 06:00
НВР:
Я на службу в церковь
Аноним, 07 июня 2020 06:13
НВР:
Не пойду в огород работать
Таисья, 07 июня 2020 06:15
НВР:
Таисья, 07 июня 2020 06:18
Буду праздновать великий праздник и не каких огородов
Аноним, 07 июня 2020 06:29
НВР:
Не пойду в огород
Аноним, 07 июня 2020 06:33
НВР:
Нет
Аноним, 07 июня 2020 06:46
НетНВР:
Аноним, 07 июня 2020 07:19
НВР:
кнечно в огород.это на много полезней чем водяру жрать.
Аноним, 07 июня 2020 07:42
НВР:
Нет,буду придерживаться советов.
Аноним, 07 июня 2020 08:59
буду
Аноним, 07 июня 2020 09:38
НВР:
Работать ни когда не грех!
Аноним, 07 июня 2020 09:49
НВР:
Будем дома
Аноним, 07 июня 2020 09:52
НВР:
Будем придерживаться
Аноним, 07 июня 2020 10:07
НВР:
Прийдется,растения требуют полива..
Аноним, 07 июня 2020 10:18
НВР:
Не пойду. А когда можно? Не всё ещё высадила. На следующий день? Или...?
Аноним, 07 июня 2020 10:19
НВР:
Будем придерживаться совета
Аноним, 07 июня 2020 10:21
НВР:
Не пойду! Прочитала ещё раз и поняла, что завтра тоже нельзя. А через день, два можно?
Аноним, 07 июня 2020 10:35
НВР:
Нет не пойду в огород, буду придерживаться советам, спасибо за совет
Аноним, 07 июня 2020 10:35
НВР:
Нет непойду
Аноним, 07 июня 2020 11:12
НВР:
Пойду

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