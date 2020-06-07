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Поливают хлоркой школы перед ЕГЭ от коронавируса в Новосибирской области. Смотрите фото

12:42 07.06.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Дезинфекции подвергаются дверные ручки, выключатели, лестничные перила и подоконники. Особое внимание уделяется контактным поверхностям – столам, стульям и местам общего пользования.

Поливают хлоркой школы перед ЕГЭ от коронавируса в Новосибирской области. Смотрите фото
До 25 июня специалистами чрезвычайного ведомства запланировано проведение дезинфекции в 58 школах Новосибирска и Новосибирского района

Региональное правительство поддержало инициативу Главного управления МЧС России по Новосибирской области в проведении масштабной дезинфекции образовательных учреждений, где в скором времени пройдет единый государственный экзамен.

Для профилактических мероприятий сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС России используют необходимые дезинфицирующие средства, которые разрушительно действуют на вирусы, но безопасны для людей и окружающей среды, которыми обрабатываются помещения средних образовательных школ. Дезинфекции подвергаются дверные ручки, выключатели, лестничные перила и подоконники. Особое внимание уделяется контактным поверхностям – столам, стульям и местам общего пользования.

До 25 июня специалистами чрезвычайного ведомства запланировано проведение дезинфекции в 58 школах Новосибирска и Новосибирского района, где пройдет экзаменационная кампания в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.

Вместе с тем силами подразделений МЧС России в ежедневном режиме продолжается оказание помощи мэрии в дезинфекции скверов и парков города, медицинских учреждений, привокзальных площадей, железнодорожных, автобусных и речного вокзалов, зданий и помещений силовых структур, дворов и придомовых территорий. В общей сложности в столице Новосибирской области специалисты чрезвычайного ведомства обработали более 700 зданий и сооружений. Кроме того, по заявкам мэрии оказывается помощь в дезинфекции других объектов с массовым пребыванием людей, инфраструктуры и территорий.

Все работы по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, ведутся по согласованию с оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и министерством здравоохранения.

Поливают хлоркой школы перед ЕГЭ от коронавируса в Новосибирской области. Смотрите фото
Поливают хлоркой школы перед ЕГЭ от коронавируса в Новосибирской области. Смотрите фото
Поливают хлоркой школы перед ЕГЭ от коронавируса в Новосибирской области. Смотрите фото
Поливают хлоркой школы перед ЕГЭ от коронавируса в Новосибирской области. Смотрите фото
Поливают хлоркой школы перед ЕГЭ от коронавируса в Новосибирской области. Смотрите фото
Поливают хлоркой школы перед ЕГЭ от коронавируса в Новосибирской области. Смотрите фото
Поливают хлоркой школы перед ЕГЭ от коронавируса в Новосибирской области. Смотрите фото
Поливают хлоркой школы перед ЕГЭ от коронавируса в Новосибирской области. Смотрите фото
Поливают хлоркой школы перед ЕГЭ от коронавируса в Новосибирской области. Смотрите фото
Поливают хлоркой школы перед ЕГЭ от коронавируса в Новосибирской области. Смотрите фото
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