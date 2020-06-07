Как получить высокотехнологичную медпомощь и санаторно-курортное лечение в коронавирус?

Минздрав ввел временные правила с тем, чтобы исключить заражение COVID-19. Перед плановой госпитализацией будет проводиться обязательное лабораторное исследование биоматериала пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие коронавирусной инфекции.

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Минздрав России ввел временные порядки приема пациентов медорганизациями, оказывающими специализированную и высокотехнологичную помощь, а также санаторно-курортными учреждениями. Порядки призваны исключить возможность заражения COVID-19.

С 5 июня 2020 г вступает в силу Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 513н., согласно которому вносятся изменения в Приказ Минздрава России № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции СOVID-19». Приказ зарегистрирован Минюстом России 3 июня 2020 г.

Изменения касаются временного порядка приема пациентов медицинскими организациями, оказывающими специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, перед плановой госпитализацией на догоспитальном этапе (не ранее 7 дней до поступления) будет проводиться обязательное лабораторное исследование биологического материала пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Обязательным становится проведение при госпитализации пациентов приема (осмотра) врачом-терапевтом (для детей –врачом- педиатром), бесконтактной термометрии, пульсоксиметрии, а при наличии медицинских показаний: обзорной рентгенографии легких или компьютерной томографии легких, лабораторного исследования биологического материала пациента на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 (в том числе с применением экспресс-тестов).

Кроме того, будут определены общепрофильные выездные бригады скорой медицинской помощи, направляемые на вызов к пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией, для отбора биологического материала для лабораторных исследований на наличие COVID-19, а также выездные бригады СМП, осуществляющие медицинскую эвакуацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Также руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья предстоит определить медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь пациентам с симптомами ОРВИ, с установленным диагнозом COVID-19, а также пациентам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Субъекты РФ обеспечивают готовность медицинских организаций к приему вышеуказанных пациентов и оказанию им медицинской помощи, отбору биоматериала для исследований на наличие COVID-19.»

Также изменяется временный порядок приема пациентов и сопровождающих лиц медорганизациями, осуществляющими санаторно-курортное лечение. В соответствии с изменениями вводится обязательное наличие документов, предусмотренных Порядком организации санаторно-курортного лечения, справки (заключения) врача-эпидемиолога или врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей практики (семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной не позднее чем за 14 календарных дней до даты отъезда, результатов лабораторного исследования биологического материала пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, выполненного методом амплификации нуклеиновых кислот, полученных не позднее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию.

Прием пациентов и сопровождающих лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в санаторно-курортную организацию осуществляется не ранее чем через 14 календарных дней с даты выздоровления.

Напомним, ранее Минздрав России выпустил приказы о восстановлении оказания медицинской помощи по основному профилю и начале закрытия коек, перепрофилированных для оказания помощи пациентам с COVID-19 в 8 подведомственных федеральных учреждениях.