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Бесплатно лечить от коронавируса российским препаратом «Авифавир» начнут с 11 июня

13:07 07.06.2020 Фото: pixabay.com
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Но в рамках ОМС. «Авифавир», созданный при участии РФПИ, будет доступен медучреждениям и не выйдет в свободную продажу. Препарат получил регистрационное удостоверение Минздрава.

Бесплатно лечить от коронавируса российским препаратом «Авифавир» начнут с 11 июня
Препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в России по ОМС
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Бесплатно лечить от коронавируса российским препаратом «Авифавир» начнут с 11 июня

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Российский препарат против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в России в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, 11 июня препарат поступит в российские клиники, где граждане смогут получить его бесплатно по полисам ОМС. Также Дмитриев отметил, что сейчас проводятся испытания препарата для лечения на амбулаторной основе.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», первоначально будет производиться 700 тыс. курсов лекарства в год. Глава РФПИ добавил, что спрос на препарат высокий, им уже заинтересовались в 10 других странах, что может подвигнуть фонд к производству до 2 млн курсов в год. Препарат «Авифавир», созданный при участии РФПИ, будет доступен медучреждениям и не выйдет в свободную продажу.

1 июня заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что эффективность «Авифавира» в ходе испытания составила около 90%.

«Авифавир» получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России и стал первым в мире препаратом на базе японского «Фавипиравира», одобренным для лечения COVID-19, говорится в сообщении РФПИ. «Фавипиравир» достаточно хорошо изучен, так как использовался в Японии с 2014 года в лечении тяжелых форм гриппа.

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От редакции

Вы занимаетесь самолечением?

Аноним, 07 июня 2020 15:27
НВР: Почему-то сразу вспомнилась Голикова с Арбидолом, которая заставила всю страну заниматься самолечением этим препаратом, который производят ее родственники.))

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