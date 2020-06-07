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Парк. Пень. Бердск: тополя больше никому не будут мешать

20:15 07.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Если вы хотите высказать свои мнения, вспомнить, как его строили, если готовы поделиться фотками или можете рассказать, почему при миллионных вложениях в парк — он до сих пор убогий — сообщите свой номер и желание рассказать на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10.

Парк. Пень. Бердск: тополя больше никому не будут мешать
Парк Бердска 6 июня 2020 года

Сегодня, 6 июня, в парке трактор собирает пни. Парка больше нет. Во всяком случае того, тополиного. Будем радоваться, что кому-то пух прекратит лететь в глаза каждый июнь каждого года. На фото идет пожилая пара. Они за руку идут мимо пней. И они как символ уходящего парка. Для кого-то он будет иным — яблоневым или кедровым. Но для многих еще живущих горожан он уже никогда не будет прежним. Больше никогда вы не пройдете по аллеям с высокими деревьями. И иногда казалось, что лучше места в Бердске нет. В черте города, это точно.

Голый лысый парк с неаккуратными тротуарами под асфальтом, а еще круче — с тротуарной плиткой, которую будет через пару лет пробивать сорняк. Ну это помните, как с могильными оградами вдоль всех автодорог Бердска — всегда нам говорили, что это крутые заборы по федеральным проектам. А теперь эти ограды стоят ржавые и стыдливые — никто не может найти — а кто же их ставил?

Если честно, даже не хочется писать предложение надежды — типа последней точки — типа «За тополиным парком обязательно взрастет парк олеандровый».

На туалет бюджета нет. Этим все сказано. Редакция готовит большой текст про парк. Если вы хотите высказать свои мнения, вспомнить, как его строили, если готовы поделиться фотками или можете рассказать, почему при миллионных вложениях в парк — он до сих пор убогий — сообщите свой номер и желание рассказать на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. Просто напишите слово — парк и мы свяжемся с вами.

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От редакции

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Эксперт по всем вопросам, 06 июня 2020 23:40
Почему при миллионных вложениях парк до сих пор убогий? Потому что занимаются абсолютно некомпетентные люди, в лучшем случаи простые строители. А нужно было нанимать архитекторов или конструкторское бюро. Деньги просто зарыли в грязь. Выглядит всё колхозно. Но ничего, в Москве/Подмосковье/Европейской части России пришли к понимаю того как надо делать общественные пространство и благоустройство(при сравнимых затратах), может и до нашей деревни дойдёт.


Нравился ли парк раньше? Нет. Ещё стали и "кронированием" заниматься, а по факту просто уродованием деревьев(это вообще стоит запретить, если дерево аварийное, то убрать и посадить новое).


Да и вообще много претензий по благоустройству в городе. Где дизайн-код? Почему по центральным улицам инвалиды не могут проехать на коляске? Почему ПАЗики считают хорошим автобусом? Когда прогонят маршрутчиков с денежных маршрутов? Почему у нас такие убогие остановки(можно тоже нанять дизайнера, чтоб придумал дизайн остановок для всего города)? Можно долго перечислять, чего не хватает чтобы была комфортная городская среда.
Аноним, 07 июня 2020 00:28
Крик дизайнера на самоизоляции? Помнится проект реконструкции парка заказывали учёным, был проект и что? Распил и больше ни чего, а пилорама простаивать не может!
Эксперт по всем вопросам, 07 июня 2020 02:02
Крик вменяемого человека. Во всём цивилизованном мире устраивают международные конкурсы по социальном значимым объектам. И только у нас устраивают распилы, по знакомству нанимаю кого-нибудь.
Аноним, 06 июня 2020 23:59
НВР:
Мне нравился тот прежний парк, пусть он и был тополинный. Нравилось прогуливаться среди высоких деревьев. Вот именно было ощущение парка. А что мы видим вместо алей сейчас, пустырь. Всё меньше в нашем Бердске становится зелёных насаждений, а от этого всё больше пыли и загрязненного воздуха.
Аноним, 07 июня 2020 00:37
Парк сломали. День Победы перенесли. День города перенесли. Что за ватханалия?
Аноним, 07 июня 2020 00:46
Как же достало ваше нытье про парк каждый день... в Нске несколько человек убило этими тополями, ровестниками наших. И падают далеко не аварийные, а просто тополя, просто потому что ветер. Правильно сделали, что убрали, выростут новые, только хвойного не садите ничего. А в Бердске было всегда куда пойти любителям природы, и парк далеко не на первом месте из них был, если не знаете таких мест, то вы не бердчане.
Аноним, 07 июня 2020 21:16
Не на первом, так за что 38 млн.руб. отдали?? Когда кинутся искать, то обнаружат только старую больную женщину.
Гость, 07 июня 2020 09:38
Пнём-пень.

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