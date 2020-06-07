Облачная и ветреная погода с +22 градусами ожидается в Бердске 7 июня

Дожди в воскресенье мало вероятны. Но следующая неделя с 8 июня будет дождливой, воздух прогреется до 20-23 градусов тепла.

Солнце проглянет сквозь тучи 7 июня в Бердске

По данным Западно-Сибирского УГМС в предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, днем с грозой, днем по западу преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха: ночью +7, +12°C, местами +1, +6°C, днем +20, +25°C, местами +14, +19°C.

В Бердске 7 июня, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +22 градус. Будет облачно с прояснениями и ветрено. Дожди мало вероятны.

Но в понедельник, 8 июня, в Бердске ожидаются небольшие осадки. Всю следующую неделю погода будет дождливой с температурой на уровне 29-23 градусов тепла.