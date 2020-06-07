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Фото с похорон внезапно умершей жены опубликовал телеведущий Андрей Норкин

10:08 07.06.2020 Фото: instagram.com/norkinntv
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СМИ сообщают, что 52-летняя Юлия Норкина совершила самоубийство, узнав о своем тяжелом заболевании. Официальная версия смерти — инфаркт.

Фото с похорон внезапно умершей жены опубликовал телеведущий Андрей Норкин
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон жены
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Фото с похорон внезапно умершей жены опубликовал телеведущий Андрей Норкин

Фото с похорон внезапно умершей жены опубликовал телеведущий Андрей НоркинТысячи людей приехали в родительскую субботу 6 июня перед Троицей на кладбище в БердскеЕщё 282 новостей

Днем 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино состоялись похороны Юлии Норкиной — радиоведущая была супругой известного телеведущего Андрея Норкина. На прощание приехали около 100 человек, в том числе и многие знаменитости.

Очевидцы события рассказали, что Андрей Владимирович дал возможность пришедшим попрощаться с женой, а затем сам подошел к могиле и несколько минут простоял в тишине. Он также попросил журналистов отказаться от фотографий, но сам сделал несколько кадров на мобильный телефон, одну из которых позже опубликовал в социальных сетях.

«Проводили девочку мою… Спасибо всем, кто пришел, а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже… Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех», — написал Андрей Владимирович.

Примечательно, что Норкин во время прощания не стал, согласно традициям, бросать землю на гроб — люди говорят, что он до сих пор не верит в случившееся.

О смерти 52-летней радиоведущей стало известно в пятницу — безутешный муж поделился печальной новостью в социальных сетях. Сначала в Сети появилась информация об инфаркте, но затем друзья Норкиной сообщили, что она совершила самоубийство после того, как узнала о тяжелом заболевании, передает СтарХит. В семье эти слухи не комментируют.

В социальных сетях не могут поверить в случившееся. Юлия была известной радиоведущей и постоянно вела несколько программ, в том числе и с мужем. Поклонники пишут трогательные послания Норкину, желая сил и терпения, которые понадобятся ему для того, чтобы пережить это страшное горе.

Андрей и Юлия Норкины прожили вместе почти 30 лет.

Фото с похорон внезапно умершей жены опубликовал телеведущий Андрей Норкин
Андрей Норкин с женой. Facebook @Norkinntv
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От редакции

Самоубийство - грех?

Аноним, 07 июня 2020 11:35
НВР:
Не знаю.Ну не выдержала психика.В то же время,чтобы такое совершить,нужно иметь смелость.Царствие небесное усопшей

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