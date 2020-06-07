В масках и на дистанции 1,5 метра молятся на Троицу православные в храмах Бердска

Места массового скопления людей проверяет полиция. Очевидцы сообщают, что утром в воскресенье молящихся не очень много — несколько десятков человек в каждом из трех храмов. И все соблюдают правила коронавирусного режима.

В преображенском храме Бердска предупреждают о санитарных правилах

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы. Несмотря на то, что многие храмы в России, в том числе и в Бердске, накануне открыли двери для прихожан, меры, введенные Роспотребнадзором, останутся в силе во время праздничных богослужений.

В частности, речь идет о требовании носить перчатки и маски и соблюдать социальную дистанцию. Такие же условия предъявляют прихожанам и бердские священники. На дверях храмов в Бердске есть соответствующие объявления.

Праздничные богослужения в честь Троицы начались еще накануне, 6 июня, в родительскую субботу. Преображенский кафедральный собор Бердска предлагает посмотреть онлайн-трансляции божественных литургий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Несмотря на это, 7 июня бердчане идут в церкви. Места массового скопления людей проверяет полиция. Очевидцы сообщают, что утром в воскресенье молящихся не очень много — несколько десятков человек в каждом из трех храмов. И все соблюдают правила коронавирусного режима — в масках и на расстоянии.