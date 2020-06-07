Может ли заразить COVID-19 переболевший коронавирусом человек? Рассказал доктор Комаровский

Он подчеркнул, что даже излечившийся человек может переносить вирус, если будет «везде ходить и хвататься за все подряд». Рукопожатия и объятья врач запрещает даже с тем, кто вылечился от коронавирусной инфекции.

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.

Он подчеркнул, что даже излечившийся человек может переносить вирус, если будет «везде ходить и хвататься за все подряд».

«Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы всё равно можете взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. <…> Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки», — заключил Комаровский.

По данным ВОЗ, в мире на 6 июня коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.