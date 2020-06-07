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Может ли заразить COVID-19 переболевший коронавирусом человек? Рассказал доктор Комаровский

10:41 07.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Он подчеркнул, что даже излечившийся человек может переносить вирус, если будет «везде ходить и хвататься за все подряд». Рукопожатия и объятья врач запрещает даже с тем, кто вылечился от коронавирусной инфекции.

Может ли заразить COVID 19 переболевший коронавирусом человек? Рассказал доктор Комаровский
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Может ли заразить COVID 19 переболевший коронавирусом человек? Рассказал доктор Комаровский

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Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.

Он подчеркнул, что даже излечившийся человек может переносить вирус, если будет «везде ходить и хвататься за все подряд».
«Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы всё равно можете взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. <…> Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки», — заключил Комаровский.

По данным ВОЗ, в мире на 6 июня коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.

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От редакции

Вы соблюдаете санитарные требования?

Аноним, 07 июня 2020 11:56
Бред несёт.
Получается, что "переболевшие" будут всю жизнь заражать окружающих.

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