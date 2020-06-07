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Заразились коронавирусом 105 человек за сутки на 7 июня в Новосибирской области. Всего в регионе зафиксировано 3546 случаев COVID-19

10:47 07.06.2020 Фото: pexels.com
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1369 человек выписаны с выздоровлением. Под медицинским наблюдением находятся 1 858 жителей области, 19 733 человека сняты с наблюдения.

Заразились коронавирусом 105 человек за сутки на 7 июня в Новосибирской области. Всего в регионе зафиксировано 3546 случаев COVID 19
105 новых случаев коронавируса в Новосибирской области за сутки на 7 июня
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились коронавирусом 105 человек за сутки на 7 июня в Новосибирской области. Всего в регионе зафиксировано 3546 случаев COVID 19

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По данным оперативного штаба на утро 7 июня в Новосибирской области за сутки выявили 105 случаев COVID-19. 13 пациентов выписаны. Скончался еще один пациент – женщина в возрасте 69 лет.

Всего в регионе зафиксировано 3546 случаев заражения коронавирусом. В том числе 230 детей. 1369 человек выписаны с выздоровлением, 41 пациент скончался.

В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ – 12 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 571.

219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области провели 133 246 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 858 жителей области, 19 733 человека сняты с наблюдения.

В Бердске за последние сутки, как и накануне, не выявили новых заболевших. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» всего с начала пандемии заразились коронавирусом 68 бердчан.

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