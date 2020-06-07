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«Это надо взламывать!»: выходить из карантина по коронавирусу призвал Россию Онищенко

10:57 07.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео NSN
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Он считает, что нужно работать профессионально и принимать решения. В том числе, чтобы спрогнозировать изменения коронавируса в российских регионах предстоящей осенью.

Это надо взламывать!: выходить из карантина по коронавирусу призвал Россию Онищенко
Онищенко призвал Россию выходить из карантина
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Это надо взламывать!: выходить из карантина по коронавирусу призвал Россию Онищенко

Жертвы COVID-19: скончалась женщина 69 лет за сутки на 7 июня в Новосибирской области. Умер всего 41 пациент«Это надо взламывать!»: выходить из карантина по коронавирусу призвал Россию ОнищенкоЕщё 1488 новостей

России следует постепенно снимать карантинные меры. В этом уверен эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения», — цитирует Онищенко «Национальная служба новостей». Он подчеркнул, что снимать ограничения следует не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей России. «С удовлетворением вижу, что условия для этого есть», — добавил врач.

Геннадий Онищенко также отметил необходимость анализировать развитие пандемии коронавируса в западном полушарии, в частности, в Бразилии и Перу, чтобы спрогнозировать изменения коронавируса в России предстоящей осенью.

Ранее Онищенко оценил условия окончания эпидемии COVID-19. По его мнению, нет необходимости доводить уровень иммунитета населения к коронавирусу до 95%. Бывший главный врач подчеркнул, что важнее начать массовое производство вакцины. Это может случиться уже в следующем году. Он напомнил, что препарат должен пройти клинические испытания, а после в России нужно будет наладить промышленное производство. Также Онищенко РФ отметил, что если вирус мутирует, то тогда он преодолеет общий иммунитет. А процесс создания вакцины нужно будет начать сначала.

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