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Где 400 млн? Уличил главу Бурятии в исчезновении денег на реконструкции библиотеки Путин

11:37 07.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глава государства точно знает, что и сколько стоит. Президент поправил Цыденов: не миллионы, а миллиард. А потратили на стройку только 600 млн.

Где 400 млн? Уличил главу Бурятии в исчезновении денег на реконструкции библиотеки Путин
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент Владимир Путин в разговоре с главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки в регионе. Разговор произошел в субботу в День русского языка на встрече с деятелями культуры, передает сайт Кремля.

«На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием, благодаря вашей поддержке, было выделено 615 миллионов рублей», — заявил Цыденов.

Он отметил, что здание является знаковым для республики и соответствует всем современным требованиям.

Однако глава государства не согласился с Цыденовым насчет стоимости объекта.
«По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?» — поинтересовался Путин.

Цыденов, в свою очередь, добавил, что эта сумма включает в себя средства, выделенные на предстоящую реконструкцию старого здания.

«Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете», —подчеркнул он.

Ход реконструкции
На сайте правительства республики опубликовали подробный отчет о том, как проходила реконструкция.

Отмечается, что всего на это потратят более 1,3 миллиарда рублей. В частности, указывается, что на строительство нового здания ушло 615 миллионов рублей, а на реконструкцию старого корпуса в 2020 году выделили еще 433 миллионов рублей перечислят в 2021 году.

После реконструкции мощность книгохранения библиотеки выросла втрое – с 500 тысяч до полутора миллионов книг.

На сайте регионального правительства также отмечается, что на крыше нового здания сделали смотровую площадку, откуда открывается вид на центр Улан-Удэ.

Дословно

А.Цыденов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

У Республики Бурятия есть своя связь с Александром Сергеевичем Пушкиным. В 1727 году прадед Александра Сергеевича, Абрам Петрович Ганнибал, после смерти царя был сослан в Бурятию и три года прожил у нас в городе Селенгинске, после чего вернулся в Санкт‑Петербург. Слава богу, в итоге мы имеем нашего великого поэта.

Но хотел бы сейчас сказать о другом. Владимир Владимирович, в декабре 2016 года на большой пресс‑конференции Вы сказали о том, что нужно библиотеки превращать в новые мультимедийные центры – и с книгой, и с интернетом. Сегодня открывается знаковый для республики объект – новое здание Национальной библиотеки Бурятии, отвечающее всем современным требованиям. Вот здание библиотеки, оно за моей спиной, Вы можете его видеть: большое, просторное, светлое, современное. Сегодня здесь хранится более миллиона книг, в том числе памятники письменности Востока.

На возведение нового корпуса библиотеки и оснащение современным оборудованием благодаря Вашей поддержке было выделено 615 миллионов рублей. Расширены площади…

В.Путин: Нет‑нет, миллиард, по моим данным, миллиард 200 миллионов стоит библиотека. 200 [миллионов] – от вас. Если Вы говорите 600, где 400 миллионов?

А.Цыденов: Владимир Владимирович, нам ещё предстоит реконструкция старого здания, оно левее. Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете.

Сегодня залы полностью укомплектованы, более того, установлены современные сканеры, которые позволяют нам оцифровать фонды, не нанося ущерба их сохранности.

В Национальной библиотеке создан собственный краеведческий фонд, содержащий более 130 тысяч экземпляров, в котором важное место занимают издания на бурятском языке. Мы каждый год пополняем эту коллекцию.

Здесь, в Забайкалье, хранятся также и собрания декабристов, сосланных на поселение в Забайкалье. Часть коллекции была найдена в тайнике‑схроне старообрядцев, переселившихся в Бурятию в Петровские времена. Более 36 тысяч редких и ценных книг также хранятся в нашей библиотеке.

Сегодня благодаря новому оборудованию, введённому в эксплуатацию в ходе строительства, читатели всего мира могут воспользоваться услугами библиотеки и её уникальными фондами.

Уважаемый Владимир Владимирович, хочу также сказать Вам о том, что и в районах Бурятии появились современные культурные центры на базе реконструированных библиотек. Во исполнение Вашего указа по нацпроекту «Культура» при помощи и под руководством Министерства культуры Российской Федерации нам удалось организовать современные пространства для чтения и культурного развития наших детей, повторю, в том числе и в районах республики.

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