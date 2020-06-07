Молитва ко Пресвятой Троице и Акафист для чтения 7 июня 2020 года на День Святой Троицы

Народное название Троицы – Пятидесятница, поскольку она приходится на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа. Молитвы, прочтенные в этот день имеют особую силу.

День сошествия Святого Духа означает событие, в честь которого отмечается Троица

В воскресенье, 7 июня, православные христиане будут отмечать великий церковный праздник из числа двунадесятых – День Святой Троицы. Он тесно связан с Пасхой и Вознесением Господним – череда событий, в память о которых установлены праздники, непрерывная. Народное название Троицы – Пятидесятница, поскольку она приходится на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа. Церковное название — День сошествия Святого Духа означает событие, в честь которого отмечается Троица. Молитвы, прочтенные в этот праздничный день, помогают.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Пресвятая — в высшей степени святая; Троице — Троица, три Лица Божества: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой; грехи и беззакония — дела наши, противные воле Божией; посети — приди; исцели — излечи; немощи — слабости, грехи; имене Твоего ради — для прославления имени Твоего.

Эта молитва — просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всем трем Лицам вместе, а потом к каждому Лицу Троицы отдельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши; к Богу Сыну, чтобы Он простил беззакония наши; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил немощи наши. Слова имене Твоего ради относятся опять ко всем трем Лицам Святой Троицы вместе, и так как Бог един, то и имя у Него одно, а поэтому мы говорим «имене Твоего», а не «Имен Твоих».

Перевод: Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи (Отче), прости нам грехи наши; Владыко (Сын Божий), прости беззакония наши; Святый (Дух), посети нас и исцели наши болезни, для прославления имени Твоего.

Господи, помилуй. (Трижды)

Помилуй — будь милостив, прости.

Это древнейшая и общая у всех христиан молитва. Мы ее произносим, когда вспоминаем наши грехи. Во славу Святой Троицы эту молитву мы произносим три раза. Двенадцать раз мы произносим эту молитву, испрашивая у Бога благословение на каждый час дня и ночи. Сорок раз — для освящения всей нашей жизни.

АКАФИСТ СВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Кондак 1

Предвечный Царю веков и Господи, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, Емуже, в Троице Святей славимому Богу, всяко колено покланяется небесных, земных и преисподних: темже и мы, яко крещеннии в Трисвятое имя Твое, аще и недостойнии, хвалебное сие дерзаем принести Тебе пение: Ты же, яко Творец, Промыслитель и Судия наш, вонми гласу раб Твоих, и не отстави милости Твоея от нас, да из глубины души выну зовем Ти: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Икос 1

Архангели и Ангели, Начала и Власти, Престоли и Господствия, предстояще самому Престолу Славы Твоея, не довлеют изрещи величия совершенств Твоих: многоочитии же Херувими и шесто-крилатии Серафими, закрывающе лица своя, точию с трепетом и любовию взывают друг ко другу: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Нам убо, иже прах и пепел есмы, кольми паче удобее любити молчание: но, да не толиких щедрот, в создании и искуплении на нас излиянных, непамятливы явимся и неблагодарни, подражающе горнему славословию, с верою и любовию взываем:

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, неисповедимая совершенств Высоте и неизследимая таин Пучино!

Свят еси Господи Боже наш, везде сый и вся исполняяй, Единый и Тойжде вчера, днесь и во веки!

Свят еси Господи Боже наш, вся могий, нарицаяй не сущая яко сущая, низводяй даже до ада и паки позволяй!

Свят еси Господи Боже наш, испытуяй сердца и утробы человеческия, исчитаяй звезды и всем им имена нарицаяй!

Свят еси Господи Боже наш, Егоже вси путие истинны и все судьбы оправданы вкупе и вожделенны!



Свят еси Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуяй же и награждаяй в роды родов!Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 2

Видев Тя Исаиа на Престоле высоце и превознесенне, глаголаше: о окаянный аз, яко человек сый и нечисты устне имый, и Господа Саваофа видех очима моима! Егда же угль горящий, носимый от Ангела, прикоснуся устом его, чисте восхваляше Тебе Отца, и Сына, и Святаго Духа, Единаго Бога. Попали убо, о Пресвятая Троице, огнем Божества Твоего терние и наших многих беззаконий, да чистым сердцем возопием Тебе: Аллилуиа!

Икос 2

Разум неуразуменный разумети ищя великий во пророцех Моисей, глаголаше: яви мне лице Твое, да разумно вижду Тя! Ты же к нему: задняя Моя узриши, лице же Мое не явится тебе: не бо узрит человек лице Мое и жив будет. Нам же, аще и недостойным, благоволил еси явити Себе в лице Единороднаго Сына Твоего: темже благодарне вопием:

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, Серафимов пламен-ногорящая любы и Херувимов выну светящая премудросте!

Свят еси Господи Боже наш, Небесных Престолов превышний Царю и премирных Господствий всеистинный Господи!



Свят еси Господи Боже наш, Вышних Сил непобедимая Крепосте и Горних Властей всемогущий Властителю!Свят еси Господи Боже наш, Архангелов всерадостное благовестие и Ангелов неумолкающая проповедь!Свят еси Господи Боже наш, разумных Начал верховное Всеначало, и всех прочих небесных чинов державный повелителю;Свят еси Господи Боже наш, Един имеяй безсмертие и живый во Свете Неприступней, со избранными же Твоими, яко со други, лицем к лицу беседуяй!Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!

Кондак 3

Силою неизреченнаго могущества Твоего вся содержиши, Словом неизследимыя Премудрости Твоея вся строиши, Духом уст Твоих вся живиши и радуеши, о Трисолнечне Вседетелю! Измерил еси небо дланию и землю пядию, носиши и питаеши всю тварь, вся по имени призываеши, и несть могий утаитися властительныя десницы и взора Твоего: сего ради со всеми вышними и нижними силами, со умилением припадающе, зовем Ти: Аллилуиа!

Икос 3

Имеяй всякое создание работно повелению Твоему, всюду являеши следы Промысла и неизчетных совершенств Твоих: темже невидимая Твоя и присносущную Силу и Божество, твореньми помышляема, видяще, со удивлением и радостию зовем:

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, властительный Содетелю видимых и невидимых, и любвеобильный Строителю настоящих и грядущих!

Свят еси Господи Боже наш, от четырех стихий составивый тварь и четырьми времены круг лета венчавый!

Свят еси Господи Боже наш, повелевый солнцу светити во дни, и луне со звездами просвещати нощь!

Свят еси Господи Боже наш, изводяй ветры от сокровищ, одеваяй небо облаки, и посылаяй дождь и росу в прохлаждение зноя! Свят еси Господи Боже наш, препоясуяй холмы радостию и долы веселием, украшаяй крины сельныя и венчаяй поля класами! Свят еси Господи Боже наш, посылаяй пищу птенцем врановым, напаяяй вся звери сельныя, и полагаяй щедроты Своя на всех делех Своих!

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!

Кондак 4

Бурю внутрь имея душепагубныя ереси, вторый Иуда, Арий безумный, отвержеся Тебе Сына Божия, Единаго от Пребожественныя Троицы быти; мы же аще и ино лице Отчее, ино Сыновнее, ино Святаго Духа глаголем: но Отчее, Сыновнее и Святаго Духа Едино Божество, равну силу, соприсносущно величество, сердцем и устны исповедуем, и яко Трисолнечным светом в купели крещения озареннии, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Единому Богу покланяемся, зовуще: Аллилуиа!

Икос 4

Слышавше пастырие и учителие Святыя Церкви Ария, яко лютаго зверя, вторгшася в словесное Христово стадо, и восхищающа овцы от истиннаго исповедания православныя веры, сошедшеся в Никеи на соборе, Бога, а не тварь, Христа исповедаша, и равна Отцу Сына и Святаго Духа чтуще, громогласне возгласиша:

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, Боже Отче, Боже Сыне, Боже Душе Святый, Единый Истинный Боже, а не три бози!

Свят еси Господи Боже наш, несозданный Отче, несозданный Сыне, несозданный Душе Святый, Едине вкупе несозданне, а не три особь несозданны!

Свят еси Господи Боже наш, Отец раждаяй предвечно Сына, Сын раждаемый безлетно от Отца, Дух Святый из Него же от век происходяй, но не раждаяся!

Свят еси Господи Боже наш, Отец, воззвавый нас от небытия, Сын, искупивый нас падших Крестом Своим, Дух Святый, освящаяй и животворяй всех Своею благодатию!

Свят еси Господи Боже наш, в духе, душе и теле нашем трехчастную скинию на вселение Свое основати благоволивый, и всеконечне грехом разрушитися ей в нас не попустивый!

Свят еси Господи Боже наш, знамение Триипостаснаго Существа Своего на всех делех рук Своих, в мире видимом и невидимом, положивый!



Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!

Кондак 5

Пребезначальная и Вседетельная Троице, создав нас по образу и по подобию Твоему, заповедала еси творити угодная пред Тобою: мы же, окаяннии, злую волю нашу возлюбивше, обеты крещения отвергохом, образ Твой помрачихом; ныне же паки к Тебе прибегаем и молимся, подаждь нам благодать Твою, исхити нас из руки враг, видимых и невидимых, и спаси ны, имиже веси судьбами, да во веки веков зовем Тебе: Аллилуиа!

Икос 5

Видя разум превосходящая совершенства Твоя и неизреченная благодеяния к бедным сынам Адамлим (в Тя бо, Триединаго Бога истинно веруяй, мертвый духом оживляется, оскверненный совестию очищается, погибший спасается), благодарным умом, благодарным сердцем, благодарными усты, от Тебе созданными, преклоньше колена, глаголем:

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, в Триипостасном Совете Твоем положивый сотворити человека, и в тело его, от персти взятое, дыхание жизней из уст Твоих вдохнувый!

Свят еси Господи Боже наш, образом и подобием Твоим в лице Адама всех нас почтый, и рая сладости наследники учинивый! Свят еси Господи Боже наш, разумом превыше всего видимаго вознесый нас, и тварь всю дольнюю под нозе наши покоривый! Свят еси Господи Боже наш, древо жизни в пищу нам даровавый и даром безсмертия ны обогативый!

Свят еси Господи Боже наш, преслушавших заповедь прародителей наших и по грехопадении не оставивый, но на уповании спасения прямо Едема вселивый!



Свят еси Господи Боже наш, изведый и нас из чрева матере нашея и благодатию Евангелия, по рождении, освятивый!Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 6

Проповедник правды и ревнитель Святаго имени Твоего, Илиа досточудный, воззван от Ангела, ста в горе Хориве: бысть же дух крепок, низлагаяй горы, бысть трус велий и огнь палящ, но не в сих Тя виде, и по огни глас хлада тонка, и тамо Господь; покрыв убо лице милотию, с веселием и страхом взываше: Аллилуиа!

Икос 6

Возсиял еси в просвещение всему миру сияние Трисветлаго Божества Твоего, отгнал еси вся идольская заблуждения, Триипостасный Боже и Господи; весь же род человеческий от долгия тмы язычества в чудный свет Евангелия привел еси, имже озареннии, славим вседержавный Промысл Твой о нас, зовуще:

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, до конца растленную грехом тварь водами потопными потребивый и в лице Ноя обновивый весь род человечь!

Свят еси Господи Боже наш, отлучивый отца верующих Авраама от смешения язык и в потомстве его истинную Церковь основавый!



Свят еси Господи Боже наш, изведый люди Своя из Египта, препитавый их манною в пустыне и введый в землю, кипящую медом и млеком!Свят еси Господи Боже наш, воздвигий Давида, исполнивый Духом Своим пророки и теми среди Израиля веру в обетованнаго Искупителя сохранивый!Свят еси Господи Боже наш, пленом Вавилонским согрешшыя люди Своя наказавый и, по скончании его, паки Иерусалиму возградитися повелевый!Свят еси Господи Боже наш, Маккавеи в вере и преданиих отеческих непоколебимыми до смерти показавый, и Церковь подзаконную, яко невесту, до пришествия возлюбленнаго Жениха, целу соблюдый!Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 7

Хотя проявити величие любве и милосердия Твоего к падшему роду человеческому, егда прииде кончина лета, послал еси Единороднаго Сына Твоего, раждаема от Жены, бываема под законом, да подза-конныя искупит, Иже, пожив на земли яко человек и искупив ны Крестом Своим, вознесеся на небо, отнюдуже, исполняяй обетование, низпосла нам Пресвятаго Духа Своего, да зовем вси: Аллилуиа!

Икос 7

Дивное воистинну и новое показал еси чудо, дивный в высоких, Господи, егда по низпослании Пресвятаго Духа на избранныя ученики и апостолы, извел еси их на проповедь всему миру, да возвестят великое имя Пресвятыя Троицы и пленят вся языки в послушание веры: тем же, чудящеся силе и действию богодухновенных словес их, с радостию зовем:

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, избравый немощная, худородная и буия мира, да посрамят крепкия, славныя и премудрыя!

Свят еси Господи Боже наш, воодушевивый безчисленныя сонмы мучеников, да тмами мучений и смертей запечатлеют истину Евангелия и силу благодати Христовой!

Свят еси Господи Боже наш, сердце равноапостольнаго Константина знамением Креста преклонивый, и тем конец лютым гонением на христиан положивый!

Свят еси Господи Боже наш, седмию Вселенскими Соборы богоносных отец, яко седмию столпы, Церковь оградивши и еретическим треволнением неприступну сотворивый!

Свят еси Господи Боже наш, богомудрым учителем и великим подвижником благочестия, яко пресветлым звездам на тверди Церкви, возсияти даровавый!

Свят еси Господи Боже наш, и владыку земли Российския Владимира к свету истинныя веры наставивый, и тем всю страну нашу от прелести многобожия свободивый!

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 8

Странно и чудно у дуба Мамврийска узрев Тя Авраам во образе триех мужей, аки к единому беседоваше, глаголя: Господи, аще обретох благодать пред Тобою, не мини раба Твоего! Трием убо, в Триех явльшихся ему Лицах, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Единому же в существе Богу, до земли поклонися, зовый: Аллилуиа!

Икос 8

Весь еси везде и всегда, не точию могуществом неизчетныя силы Твоея, но и богатством вседетельнaro промышления Твоего о всяцем создании Твоем: нам же, якоже рече Сын Твой, и власи главнии вси изочтени суть у Тебе, да ни един из них падет без воли Твоея: темже, уповающе на Промысл Твой, со дерзновением и любовию зовем:

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, благоволивый всему роду человеческому разделитися на племена и языки, и коемуждо их место и время жительства указавый!

Свят еси Господи Боже наш, Имже царие царствуют и сильнии пишут правду, соблюдаяй избранных Своих, яко зеницу ока!

Свят еси Господи Боже наш, от Негоже исходит всяка премудрость и разум, всяка крепость и сила, всяко здравие и лепота!

Свят еси Господи Боже наш, наводяй и отъемляй брани, венчаяй победою правое оружие, нeправое же, посреде самых побед, предопределяяй к сокрушению!



Свят еси Господи Боже наш, даяй знамения на небеси и на земли, посылаяй огнь, язву и глад на люди, да не до конца заблудят от путей Твоих!Свят еси Господи Боже наш, возносяй смиренныя от земли, еже посадити со князи людей Своих, и низлагаяй гордыя, яко не обрестися месту их!Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 9

Всякое естество, горе и низу, непрестанно славит Тя, предвечнаго Творца и Бога: на небеси едини, Свят, Свят, Свят, день и нощь взывают, дружин же венцы своя к подножию ног Твоих полагают: на земли же со всею тварию мы, яко украшеннии образом присносущныя Твоея славы, к Тебе молимся и от Тебе великия и богатыя милости чаем, зовуще: Аллилуиа!

Икос 9

Ветия многовещанныя, аще и много труждаются мыслию во испытании, о Таинстве Пресвятыя Троицы, но не могут разумети, како естеством Един есть Бог, в Триех же совершенных Лицех: мы же веруем точию сему и исповедуем, какоже, не испытуем, и неизчетная благодеяния к нам коегождо из Триех Божественных Лиц добре ведуще, с верою и благодарением зовем:

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, праведным судом Твоим всем нам в землю, от неяже взяты есмы, возвратитися, и паки в день воскресения из нея востати положивый!



Свят еси Господи Боже наш, солнцу, луне и звездам некогда померкнути, земле и всему, еже на ней, огнем преобразится предопределивый, да вместо их явится небо ново и земля нова, в нихже правда живет!Свят еси Господи Боже наш, уставивый день, воньже предстанут на суд вся племена и языцы, да восприимет кийждо по делом своим!Свят еси Господи Боже наш, имеяй в день воздаяния реши праведным: приидите благословеннии Отца Моего, и наследуйте Царствие, уготованное вам от сложения мира!Свят еси Господи Боже наш, от Него же нераскаяннии грешницы услышат тогда со страхом: отъидите от Мене проклятии во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его!Свят еси Господи Боже наш, обещавый Церковь Свою до конца мира непоколебиму соблюсти, во еже неодоленней быти ей и от врат адовых!Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 10

Спасти хотя мир, явилася еси на Иорданстей реце, Пресвятая и Пребожественная Троице: Отец во гласе с неба, свидетельствуяй о возлюбленнем Сыне, Сын во образе человечестем, приемляй Крещение от раба, Дух Святый, сходяй на Крещаемаго в виде голубине: темже во имя Единаго Бога, в Три же Лица, Отца, Сына и Святаго Духа, научихомся просвещати Крещением всякаго грядущаго в мир человека, зовуще: Аллилуиа!

Икос 10

Царю Превечный, сияяй солнце Свое на благия и злыя, праведныя любяй, грешныя же милуяй, скверну душевную и телесную нашу омый, обитель Свою в нас, аще и недостойных рабех Твоих, сотворити благоволи, потреби нечистая наша помышления, изглади неподобная деяния, направи язык глаголати благоугодная пред Тобою, да чистым сердцем и устны со умилением зовем:

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, о Немже апостольский лик яве глаголет, к Нему же пророческий собор выну взирает! Свят еси Господи Боже наш, Его же полк мученический боголепно исповедует, и преподобных воинство Пресвятое имя славословит!

Свят еси Господи Боже наш, о Нем же пустынников множество присно воздыхает, от Него же постников подвиги венчаются! Свят еси Господи Боже наш, Ему же святители и пастыри благодарственное приносят пение, Имже вселенстии учители во спасение наше богомудрствуют!

Свят еси Господи Боже наш, приими мольбу о нас и предстательство всех святых, паче же простирающую к Тебе о нас руце Своя, Деву Пречистую!

Свят еси Господи Боже наш, огради нас святыми Твоими Ангелы, и отжени от нас духов злобы поднебесных!

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 11

Пение всякое изнемогает, тщащееся принести должное благодарение Тебе о всех и за вся, в Троице славимому Богу: не обретается бо ни разума, могуща сраспростретися мыслию ко множеству щедрот Твоих на нас, ни слова, во еже достойне изрещи я: обаче за вся, нами видимая и нам подаемая, буди Тебе, Пресвятая Троице, благодарение от нас, честь и слава, яковы же Ты Сама Твоего величества достойны и Тебе угодны веси: мы же, покланяющеся Тебе, со смирением и любовию зовем: Аллилуиа!

Икос 11

Яко светоподательна Тя во обетованиих Твоих светильника, сущым нам во тме неведения о будущем жребии нашем явльшася, благодарне исповедующе и поне единаго из блаженств, Единородным Сыном Твоим возвещенных, улучити желающе, всеумильно с верою вопием:

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, уготовавый избранным Своим блага, ихже око не виде, ухо не слыша, и яже на сердце человеку не взыдоша!

Свят еси Господи Боже наш, Его же вси чистии сердцем узрят, якоже есть, и познают, якоже от Него сами познани суть!

Свят еси Господи Боже наш, в Немже вси алчущии и жаждущии правды обретут, николиже оскудевающее насыщение!

Свят еси Господи Боже наш, от Него же миротворцы, яко подражатели вся умиротворившаго Единороднаго Сына Твоего, возлюбленными сынами нарекутся!

Свят еси Господи Боже наш, у Него же кротцые наследят землю, и нищии духом улучат некончаемое Царствие!



Свят еси Господи Боже наш, обещавый вечное помилование милующым, и безконечное радование плачущым!Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!

Кондак 12

Благодать Твою всесильную подаждь нам, Пресвятая Троице: приими исповедание грехов наших пред величеством славы Твоея, призри на воздыхания наша, низпосли нам духа умиления и щедрот, да, очищеннии душею и сердцем, сподобимся неосужденно звати к Тебе на земли, якоже взывают Ангели на небеси: Аллилуиа!

Икос 12

Поюще Твое всечеловеколюбное смотрение, славим Тя вси, Пребезначальная Троице, веруем во Единаго Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, иного, разве Тебе, Господа не вемы, к Тебе припадаем и Тебе молимся, вопиюще:

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже нaш, буди нам во спасение, да не убоимся никоегоже зла, и в защищение живота нашего, да не устрашимся никоегоже врага!

Свят еси Господи Боже наш, грешныя кающыяся спасаяй, спаси убо и нас многогрешных!



Свят еси Господи Боже наш, умножаяй всем милость Твою, умножи ю и на нас, и помилуй ны, яко немощни есмы!Свят еси Господи Боже наш, продолжи нам век к покаянию и не осуди нас на посечение с смоковницею безплодною!Свят еси Господи Боже наш, избави ны искушений, от мира, плоти и диавола находящих, и укрепи в вере и любви к Тебе!Свят еси Господи Боже наш, сподоби ны лицем к лицу узрети Тя, и внити в светлый чертог Твой на брак Агнчий!Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 13

О Пресвятая, Животворящая, Неразделимая и Вседетельная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, Едине истинный Боже и Творче наш! Нынешнее наше приемши благодарение, низпосли нам благодать и силу от высоты Святаго Престола Твоего, да, поправше вся плотския похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляюще Пресвятое имя Твое и зовуще: Аллилуиа!

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1

Архангели и Ангели, Начала и Власти, Престоли и Господствия, предстояще самому Престолу Славы Твоея, не довлеют изрещи величия совершенств Твоих: многоочитии же Херувими и шесто-крилатии Серафими, закрывающе лица своя, точию с трепетом и любовию взывают друг ко другу: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Нам убо, иже прах и пепел есмы, кольми паче удобее любити молчание: но, да не толиких щедрот, в создании и искуплении на нас излиянных, непамятливы явимся и неблагодарни, подражающе горнему славословию, с верою и любовию взываем:

Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, неисповедимая совершенств Высоте и неизследимая таин Пучино!

Свят еси Господи Боже наш, везде сый и вся исполняяй, Единый и Тойжде вчера, днесь и во веки!

Свят еси Господи Боже наш, вся могий, нарицаяй не сущая яко сущая, низводяй даже до ада и паки позволяй!

Свят еси Господи Боже наш, испытуяй сердца и утробы человеческия, исчитаяй звезды и всем им имена нарицаяй!

Свят еси Господи Боже наш, Егоже вси путие истинны и все судьбы оправданы вкупе и вожделенны!

Свят еси Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуяй же и награждаяй в роды родов!



Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 1

Предвечный Царю веков и Господи, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, Емуже, в Троице Святей славимому Богу, всяко колено покланяется небесных, земных и преисподних: темже и мы, яко крещеннии в Трисвятое имя Твое, аще и недостойнии, хвалебное сие дерзаем принести Тебе пение: Ты же, яко Творец, Промыслитель и Судия наш, вонми гласу раб Твоих, и не отстави милости Твоея от нас, да из глубины души выну зовем Ти: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Источник: therussiantimes.com