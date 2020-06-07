Раздавил насмерть отца с 3-летним сыном на остановке пьяный водитель Toyota Premio в Хабаровске

После удара с Toyota Corolla Axio, машину отбросила на остановку обществненого транспорта, где стояли люди. Мальчик погиб на месте, его 41-летний отец скончался в больнице.

В Хабаровске отец с ребенком погибли при наезде автомобиля на остановку

Мужчина с трехлетним сыном погибли в Хабаровске в субботу, после того как автомобиль врезался в остановку и перевернулся, сообщили в управлении МВД по Хабаровскому краю.

Авария произошла вечером 6 июня возле регулируемого перекрестка в районе улицы лейтенанта Орлова и Облачного переулка.

«Водитель автомобиля Toyota Premio не выдержал боковой интервал слева и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Axio, двигавшемся в попутном направлении, после чего Toyota Premio продолжила неконтролируемое движение и проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. После этого автомобиль наехал на дорожное ограждение, опрокинулся и наехал на двух пешеходов на остановке. Трехлетний мальчик погиб на месте, а его 41-летний отец позже скончался в больнице», — рассказали в полицейском ведомстве.

Водитель Toyota Premio был в нетрезвом состоянии, что подтверждено тестами. полиция начала проверку по факту смертельного ДТП.