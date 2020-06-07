В центре Бердска сгорел Hyundai Solaris
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В центре Бердска сгорел Hyundai Solaris

11:48:106/7/2020
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Пожар произошёл ночью 7 июня во дворе дома №40/1 по улице Ленина.

На пульт пожарной охраны вызов о возгорании иномарки поступил, по сообщению МЧС, в час ночи и через 30 минут пожар был ликвидирован.

— В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и передняя панель автомобиля марки «Хундай Солярис», — рассказали сайту «Свидетель» в управлении МЧС региона, а очевидцы пожара, на который привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, запечатлели на фото последствия возгорания.

В настоящее время пожарные дознаватели выясняют его причины.

Источник: svidetel24.info

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