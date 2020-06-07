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Подозревают COVID-19 у 134 жителей Бердска на 7 июня. В списке 38 детей

12:05 07.06.2020 Фото: pexels
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Последние двое суток новых заразившихся коронавирусом среди бердчан не выявлено. За весь период пандемии в городе выявили 68 случаев, 23 человека выздоровели. За последние сутки двое сняты с коронавирусного учета, 8 взяли под медицинское наблюдение.

Подозревают COVID 19 у 134 жителей Бердска на 7 июня. В списке 38 детей
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Подозревают COVID 19 у 134 жителей Бердска на 7 июня. В списке 38 детей

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По данным оперативного штаба, на 7 июня в Бердске под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 134 человек, в том числе 38 детей. По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 119 бердчанами, сами обратились 15 человек. Состояние всех, находящихся под наблюдением, удовлетворительное.

За последние сутки 2 горожанина сняты с коронавирусного учета, 8 приняли на учет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе, за сутки на 7 июня в городе не выявили новых пациентов с положительным тестом на COVID-19. Таким образом, всего заразились коронавирусной инфекцией 68 человек. Выписали с начала пандемии 23 выздоровевших бердчан.

Смертельных случаев от коронавируса в Бердске не зафиксировано.

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От редакции

Коронавирус отступает?

Аноним, 07 июня 2020 12:54
Наконец то сказали правду о том, что только лишь подозревают и 23 выздоровели от подозрения.
Аноним, 07 июня 2020 15:30
Какая же это правда, если молчат насмерть о количестве ежедневно тестируемых.
Это полуправда.

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