Подозревают COVID-19 у 134 жителей Бердска на 7 июня. В списке 38 детей

Последние двое суток новых заразившихся коронавирусом среди бердчан не выявлено. За весь период пандемии в городе выявили 68 случаев, 23 человека выздоровели. За последние сутки двое сняты с коронавирусного учета, 8 взяли под медицинское наблюдение.

В Троицу никто не заболел коронавирусом в Бердске. Всего заражено 68 человек

По данным оперативного штаба, на 7 июня в Бердске под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 134 человек, в том числе 38 детей. По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 119 бердчанами, сами обратились 15 человек. Состояние всех, находящихся под наблюдением, удовлетворительное.

За последние сутки 2 горожанина сняты с коронавирусного учета, 8 приняли на учет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе, за сутки на 7 июня в городе не выявили новых пациентов с положительным тестом на COVID-19. Таким образом, всего заразились коронавирусной инфекцией 68 человек. Выписали с начала пандемии 23 выздоровевших бердчан.

Смертельных случаев от коронавируса в Бердске не зафиксировано.