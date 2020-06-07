Перекроют дороги из-за роста зараженных COVID-19 в Тыве с 8 июня

В карантин на границах между муниципалитетами будут размещены мобильные посты, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. На улицах будет проводится регулярная дезинфекция остановок, скамеек, контейнерных площадок.

В Тыве вводят карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом

В республике Тыва с 8 по 21 июня вводится карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом.

В распоряжении главы республики Шолбана Кара-оола говорится, что на автомобильных дорогах на границах между муниципалитетами будут размещены мобильные посты, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. На улицах будет проводится регулярная дезинфекция остановок, скамеек, контейнерных площадок.

По данным на 6 июня, коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 1,7 при норме 1,0.

Режим самоизоляции был введен в Тыве с 30 марта. Он действует до 30 июня. С 8 апреля в республике выявлен 1607 случай заболевания COVID-19. Выписано в связи с выздоровлением 485 пациентов, умерло двое.