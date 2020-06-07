07.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Перекроют дороги из-за роста зараженных COVID-19 в Тыве с 8 июня

12:56 07.06.2020 Фото: ГУ МВД по Челябинской области
1 0

В карантин на границах между муниципалитетами будут размещены мобильные посты, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. На улицах будет проводится регулярная дезинфекция остановок, скамеек, контейнерных площадок.

Перекроют дороги из за роста зараженных COVID 19 в Тыве с 8 июня
В Тыве вводят карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Перекроют дороги из за роста зараженных COVID 19 в Тыве с 8 июня

Добрался COVID-19 до окружения мэра Новосибирска Анатолия ЛоктяГде проживают и лечатся зараженные коронавирусом на 7 июня в Новосибирской области?Ещё 1497 новостей

В республике Тыва с 8 по 21 июня вводится карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом.

В распоряжении главы республики Шолбана Кара-оола говорится, что на автомобильных дорогах на границах между муниципалитетами будут размещены мобильные посты, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. На улицах будет проводится регулярная дезинфекция остановок, скамеек, контейнерных площадок.

По данным на 6 июня, коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 1,7 при норме 1,0.

Режим самоизоляции был введен в Тыве с 30 марта. Он действует до 30 июня. С 8 апреля в республике выявлен 1607 случай заболевания COVID-19. Выписано в связи с выздоровлением 485 пациентов, умерло двое.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не собираетесь ехать в Тыву?

Аноним, 07 июня 2020 14:07
Тыва далеко. Лучше было проинформировали о ситуации на дорогах с соседними регионами.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДобрался COVID-19 до окружения мэра Новосибирска Анатолия Локтя
15:37 07-06-2020
Добрался COVID-19 до окружения мэра Новосибирска Анатолия Локтя
БердскГде проживают и лечатся зараженные коронавирусом на 7 июня в Новосибирской области?
15:20 07-06-2020
Где проживают и лечатся зараженные коронавирусом на 7 июня в Новосибирской области?
БердскСвинцовые тучи со стороны Новосибирска принесли грозу и дождь в Бердск 1
15:04 07-06-2020
Свинцовые тучи со стороны Новосибирска принесли грозу и дождь в Бердск
Корона пошла в рост: выявили COVID-19 у 8984 человек за сутки на 7 июня в России
15:03 07-06-2020
Корона пошла в рост: выявили COVID-19 у 8984 человек за сутки на 7 июня в России
Заразились COVID-19 почти 6,9 млн человек на планете на 7 июня. Скончались свыше 402 тыс. от коронавируса
14:52 07-06-2020
Заразились COVID-19 почти 6,9 млн человек на планете на 7 июня. Скончались свыше 402 тыс. от коронавируса
Навредит ли урожаю полное катаклизмов лето-2020?
14:44 07-06-2020
Навредит ли урожаю полное катаклизмов лето-2020?
7 июня православные празднуют единение Отца, Сына и Святого Духа. Глава РПЦ отправился в скит на Троицу
14:28 07-06-2020
7 июня православные празднуют единение Отца, Сына и Святого Духа. Глава РПЦ отправился в скит на Троицу
"Спасибо. Политическое руководство определит": отказалось от помощи США по ликвидации ЧП в Норильске МЧС России
14:17 07-06-2020
Угнали "девятку" двое 16-летних рецидивистов в Новосибирской области
14:05 07-06-2020
Угнали
Как получить высокотехнологичную медпомощь и санаторно-курортное лечение в коронавирус?
13:57 07-06-2020
Как получить высокотехнологичную медпомощь и санаторно-курортное лечение в коронавирус?