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Скончался академик Петр Першукевич в возрасте 76 лет в Новосибирске

13:16 07.06.2020 Фото: Nso.ru
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Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования в связи с уходом из жизни крупного учёного в области агроэкономических исследований.

Скончался академик Петр Першукевич в возрасте 76 лет в Новосибирске
Петр Михайлович Першукевич умер 5 июня 2020 года
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Скончался академик Петр Першукевич в возрасте 76 лет в Новосибирске

Скончался академик Петр Першукевич в возрасте 76 лет в НовосибирскеФото с похорон внезапно умершей жены опубликовал телеведущий Андрей НоркинЕщё 283 новостей

Крупный ученый в области организации и экономики труда, управления и производства в агропромышленном комплексе, академик Петр Михайлович Першукевич ушел из жизни 5 июня 2020 года в возрасте 76 лет.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил искренние соболезнования родным и близким Петра Михайловича с его кончиной.

Петр Михайлович Першукевич родился и вырос в Омской области, в 1965 году закончил Омский сельскохозяйственный институт, работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте зернового хозяйства, в 1973 году успешно защитил кандидатскую диссертацию «Полосное размещение паров, посевов и лесных насаждений для защиты почв от ветровой эрозии».

Летом 1975 года переехал в Новосибирскую область и начал работу в Сибирском НИИ экономики сельского хозяйства, где прошел путь от старшего научного сотрудника до директора института. В 1989 году защитил докторскую диссертацию по теме «Социально-экономические основы формирования и функционирования коллективов высокопроизводительного труда в растениеводстве».

В 2005 году Петр Михайлович Першукевич избран в действительные члены Российской академии сельхознаук, в 2007 году назначен заместителем председателя ее Сибирского отделения, с 2013 года – академик Российской академии наук.

Петр Михайлови Першукевич — крупный учёный в области агроэкономических исследований. Основные направления в научной деятельности – разработка стратегии развития АПК, программ стабилизации и развития агропромышленного производства Сибири, научных основ мотивации труда, развития многоукладного сельского хозяйства, совершенствование организации труда, материального стимулирования и других внутрихозяйственных экономических отношений в организациях и предприятиях Сибири. Им опубликовано около 250 научных трудов, в том числе – 65 книг и брошюр.

Петр Михайлович активно содействовал развитию прогрессивных направлений исследований и совершенствованию научного обеспечения АПК, регулярно выступал перед специалистами и учёными на совещаниях и конференциях по актуальным вопросам экономики и организации агропромышленного производства, много делал для развития связей с зарубежными учеными, вел большую общественную работу. Им подготовлены 16 кандидатов и 7 докторов наук.

Смерть Петра Михайловича Першукевича — большая утрата для сибирской и российской науки. Ушёл из жизни талантливый, трудолюбивый, искренне преданный своему делу человек, посвятивший себя развитию сибирского села.

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