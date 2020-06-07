Опроверг слухи о дефиците масок и защитных костюмов у коронавирусных бригад минздрав Новосибирскоц области

Комиссия регионального минздрава проверяет, как обеспечены средствами индивидуальной защиты больницы региона. Проконтролировали в первую очередь те медучреждения, откуда поступали жалобы на нехватку СИЗ.

В настоящий момент средств индивидуальной защиты в регионе – больше, чем на месяц

Министерство здравоохранения региона ежедневно отслеживает запас средств индивидуальной защиты в подведомственных медорганизациях. Больницы и поликлиники закупают СИЗ самостоятельно и получают централизованно от Минздрава. При необходимости запасы перераспределяют между больницами. В настоящий момент средств индивидуальной защиты в регионе – больше, чем на месяц. Тем не менее, периодически, в том числе в СМИ, появляется информация о том, что медикам некоторых медучреждений не хватает СИЗ. Замминистра Елена Аксенова побывала в детской больнице №3 и больнице скорой помощи №2. Заместитель министра Александр Колупаев проверил наличие средств защиты в больнице №34.

В Детскую городскую клиническую больницу №3 госпитализируют детей с коронавирусом и подозрением на него. Персонал должен быть обеспечен средствами защиты самого высокого класса. Главный врач больницы Татьяна Комиссарова продемонстрировала склад, на котором на момент проверки запасов СИЗ было примерно на три месяца работы в режиме антиинфекционной защиты персонала.

«В среднем в смену работает порядка 35 человек: это медсестры, врачи, лаборанты, сотрудники приемного отделения, врачи-анестезиологи. Каждый день люди обеспечиваются защитными комплектами в полном объеме, защитными очками, респираторами, экранами, чтобы работать с пациентами. Безусловно, каждый день мы ведем мониторинг остатков защитных средств. Если есть какая-то необходимость, дополнительно производим закупку, чтобы обеспечить безопасную работу медицинского персонала. Плюс в этом месяце мы получили по централизованному закупу достаточно большое количество костюмов инфекциониста, порядка трех тысяч», – рассказала главный врач.

Больницу скорой медицинской помощи №2 не перепрофилировали в инфекционный стационар, но в пульмонологическое отделение госпитализируют пациентов с внебольничной пневмонией. Средств индивидуальной защиты в больнице оказалось также достаточно, в том числе есть запас костюмов инфекциониста для работы с пациентами из групп риска заражения.

«Здоровье врачей и профилактика внутрибольничной инфекции – одно из наиболее важных направлений для министерства здравоохранения Новосибирской области. К сожалению, в больнице скорой помощи №2 зафиксированы случаи заболевания среди сотрудников. В полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия, средства защиты имеются в достаточном количестве, усилен контроль, проведена дополнительная разъяснительная работа с персоналом по настороженности к коронавирусу», – отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Больница №34 – многопрофильная, работает в режиме неотложной помощи. С учетом того, что пациент любого профиля может оказаться инфицированным коронавирусом, сотрудники стационара также должны быть обеспечены средствами защиты. Заместитель министра Александр Колупаев проинспектировал склад. В больнице есть большой запас одноразовых медицинских масок, есть и респираторы, и одноразовые халаты, и костюмы инфекциониста.

«Единственное серьезное замечание, – заметил замминистра, – несвоевременно ведется учет поступления и утилизации средств индивидуальной защиты. То есть у меня серьезные замечания только к ведению документации».

Комиссия Минздрава продолжит проверки. В ближайшее время наличие СИЗ проинспектируют в нескольких новосибирских поликлиниках.

Замминистра лично проверила в больницах наличие СИЗ